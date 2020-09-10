Как использовать ретроградное движение Марса с 9 сентября 2020 года в своих целях, рассказала астролог Анжела Перл

Влияние Марса велико, и его разворот в ретроградное движение несет серьезные перемены в жизнь людей.

Влияние Марса велико, и его разворот в ретроградное движение несет серьезные перемены в жизнь людей

Ретроградное движение Марса с 9 сентября по 14 ноября коснется всех без исключения, и Анжела Перл рекомендует использовать это время для перемен к лучшему. В период ретроградного движения планеты астролог дает ценные советы, которые позволят Знакам Зодиака воплотить в жизнь смелые мечты и обойти стороной неприятные события.

Влияние Марса велико, и его разворот в ретроградное движение несет серьезные перемены в жизнь людей. Эксперты рекомендуют познакомиться с советами известного астролога, чтобы большую часть осени быть в курсе грядущих событий, вовремя принимать решения, которые помогут справиться с происходящим, а также привлечь в жизнь позитивные перемены.

Овен

Влияние Марса в первом доме символизирует личное «я», и Овнам с 9 сентября предстоит справляться с небольшими препятствиями, чтобы достичь поставленных целей. Астролог рекомендует повременить с принятием важных решений, чтобы исключить ошибки и не свернуть на путь, ведущий в тупик.

Телец

У Тельцов Марс будет находиться в 12-м доме завершения, и в период ретроградного движения планеты Тельцам будет сложно поставить точку в затеянном ранее деле. Такое положение дел не должно пугать, и Анжела Перл рекомендует обратить внимание на те планы, которые можно воплотить в жизнь здесь и сейчас.

Близнецы

Марс, находящийся в 11-м доме планов и надежд, реализуется для Близнецов временной невозможностью воплотить в жизнь мечты. С 9 сентября по 14 ноября вряд ли получится организовать встречу с друзьями или деловое мероприятие. Также Близнецы могут отменить ранее запланированные поездки или внезапно отказаться от путешествий и сдать билеты.

Рак

10-й дом карьеры для Раков во время ретроградного движения Марса — время изменений. Астролог рекомендует обратить внимание на незавершенные проекты, провести работу над ошибками, а также скорректировать планы, чтобы после возвращения планеты в прямое положение сразу браться за поставленные на паузу дела и без промедления воплощать в жизнь новые проекты.

Лев

9-й дом связан с заграницей, и у Львов может сорваться поездка или приостановиться юридические дела. В этот период не стоит начинать обучение, если это возможно, а также лучше не стремиться к воплощению в жизнь новых проектов. Астролог рекомендует повременить и еще раз поработать над пунктами плана, чтобы после 14 ноября приниматься за активную работу.

Дева

Марс в 8-м доме чужих финансов затормозит активную работу, и Девы могут не рассчитывать на поступление средств. Ретроградная планета задерживает любые выплаты, однако Девы смогут взять паузу по оплате счетов, договорившись с банком о временных каникулах. Астролог рекомендует сократить траты, необходимые для повседневных нужд, чтобы исключить проблемы.

Весы

Ретроградная планета будет в 7-м доме отношений и партнерства. Марс может дать конфликт или ссору или же Весам будет сложно договариваться с людьми и соблюдать все договоренности. Не исключена пауза в работе с клиентами. Весам предстоит набраться терпения, чтобы не ошибиться и не усугубить ситуацию.

Скорпион

6-й дом здоровья, в котором ретроградный Марс пробудет с 9 сентября по 14 ноября, будет для Скорпионов временем для заботы о своем самочувствии. Анжела Перл рекомендует быть осторожными и по возможности не планировать операций, которые могут пройти не так благополучно, как планировалось.

Стрелец

Влияние Марса коснется детей. Его нахождение в 5-м доме гороскопа даст перемены в их жизни, и Стрельцам предстоит поддержать подрастающее поколение и вместе с ними разрешить временные трудности, повышая свой авторитет. Также планета будет влиять на отношения в целом, и в этот период Стрельцы могут почувствовать некоторое охлаждение чувств.

Козерог

Марс будет в 4-м доме недвижимости, и в этот период Козероги смогут заняться завершением ремонта. Неудачными будут сделки, не стоит заниматься куплей-продажей недвижимости. Не исключено, что придется отложить переезд, однако за время паузы будет возможность еще раз обдумать детали, тщательно подготовиться и в конце осени провести необходимые дела без задержки.

Водолей

3-й дом общения, в котором будет пребывать Марс, даст Водолеям уменьшение контактов. Водолеи будут сокращать встречи, отказываться от поездок по разным причинам, однако этот период не принесет разочарований, если направить силы на укрепление родственных связей и проводить время с узким кругом близких людей.

Рыбы

Ретроградная планета окажется во 2-м доме доходов, и это даст возможность направлять силы на получение прибыли. Астролог рекомендует Рыбам не поддаваться импульсивным тратам, осторожно обращаться с накоплениями, чтобы не потерять их, с 9 сентября по 14 ноября.

Ретроградное движение планеты всегда замедляет сферу деятельности, на которую она влияет, и это время может стать прекрасным периодом для изменений, завершения начатого ранее и переосмысления. Тем, кто сможет организовать себя, не страшны перемены или временные трудности, преодолеть которые можно благодаря находчивости и оптимизму.

Источник: dailyhoro.ru