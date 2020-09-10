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Точный гороскоп на четверг 10 сентября для всех знаков зодиака

00:09 10.09.2020 Фото: pikist.com
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В четверг, 10 сентября, ряду знаков Зодиака – Телец, Близнецы, Стрелец, Козерог, Дева – грозят проблемы с огнем.

Точный гороскоп на четверг 10 сентября для всех знаков зодиака
У организма одного знака Зодиака может ослабнуть защита

У организма одного знака Зодиака может ослабнуть защита.

Гороскоп 2020 предупредил, что в четверг, 10 сентября, ряду знаков Зодиака – Телец, Близнецы, Стрелец, Козерог, Дева – грозят проблемы с огнем, сообщает Главред.

Скорпионам светит школа мужества, а у организма Рыб может ослабнуть защита.

В гороскопе также говорится, что Ракам светят выгодные предложения относительно работы.

Водолей

Вы можете столкнуться с агрессией, вам может помочь холодный разум. Стоит хранить верность себе.

Близнецы

Вы можете столкнуться с обманом, изменами, кражами и пожаром. Лучше отложите знакомства с новыми людьми.

Весы

Взаимопонимание может быть на нуле. Могут всплыть проблемы, которые только назревали.

Стрелец

Есть угроза краж, пожара, измен и обмана. Возможны столкновения с теми, кто не желает вам добра.

Лев

Из-за мелочей отношения могут "погибнуть". В семье сохранится покой и уют благодаря вашему великодушию. Женщинам стоит остерегаться новых увлечений.

Овен

Будьте сдержаны во время общения и откажитесь от знакомств. Откажитесь от витания в облаках.

Козерог

Возможен пожар или кража. Откажитесь от обид из-за "удара" по самолюбию. Не стоит ссориться из-за ревности.

Телец

Есть угроза возникновения проблем с огнем. Возможны отравления, кражи, ложная информация и неприятная новость. Не лучший день для знакомств.

Дева

Возможны кражи или пожар. Лучше отказаться от знакомств. Действительность могут скрыть иллюзии.

Скорпион

Вам грозят испытания, которые могут стать школой мужества. Прогнозируется непростой разговор с человеком, которого вы любите.

Рыбы

Многим Рыбам нужно будет укрепить здоровье, защитные силы организма могут ослабнуть. Может что-то воспалиться, есть угроза проблемной беременности.

Рак

Возможно получение выгодных предложений по работе. Стоит работать с партнерами.

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