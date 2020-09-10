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Антон Лиссов с черными губами из Little Big станет отцом

16:58 10.09.2020 Фото: instagram.com
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Сейчас пара думает над именем, а также принимает многочисленные поздравления от поклонников.

Антон Лиссов с черными губами из Little Big станет отцом
Пара ждет сына
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Антон Лиссов с черными губами из Little Big станет отцом

Антон Лиссов с черными губами из Little Big станет отцомРодители Преснякова сообщили пол будущего внукаЕщё 21 новость

Пока в Сети обсуждали тот факт, что солист Little Big Илья Прусикин разводится с женой, появились другие, но уже радостные новости от другого участника коллектива.

Так, стало известно, что Антон Лиссов станет отцом! Его жена, фотограф Анжелика Иванова, с которой они сыграли свадьбу минувшей весной, скоро подарит ему наследника.

Радостные новости стали известны из Инстаграм Антона Лиссова. Пара ждет сына!

Сейчас они думают над именем, а также принимают многочисленные поздравления от поклонников.

Напомним, также у артиста был еще один брак, с Викторией Головачевой. Они поженилась в 2012-м и рассталась через шесть лет. О второй жене Анжелике поклонники узнали только в день свадьбы, поскольку Лиссов не любит говорить о личном.
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям!

Источник: hochu.ua

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