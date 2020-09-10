Антон Лиссов с черными губами из Little Big станет отцом

Сейчас пара думает над именем, а также принимает многочисленные поздравления от поклонников.

Пара ждет сына

Пока в Сети обсуждали тот факт, что солист Little Big Илья Прусикин разводится с женой, появились другие, но уже радостные новости от другого участника коллектива.

Так, стало известно, что Антон Лиссов станет отцом! Его жена, фотограф Анжелика Иванова, с которой они сыграли свадьбу минувшей весной, скоро подарит ему наследника.

Радостные новости стали известны из Инстаграм Антона Лиссова. Пара ждет сына!

Сейчас они думают над именем, а также принимают многочисленные поздравления от поклонников.

Напомним, также у артиста был еще один брак, с Викторией Головачевой. Они поженилась в 2012-м и рассталась через шесть лет. О второй жене Анжелике поклонники узнали только в день свадьбы, поскольку Лиссов не любит говорить о личном.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям!

Источник: hochu.ua