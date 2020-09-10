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Раздолбанная "скорая" без медоборудования спасает жизни людей в Новосибирской области

20:02 10.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По представлению прокурора суд обязал региональный минздрав дать денег, а больницу Болотнинского района купить новую "Газель" и оснастить ее всем необходимым.

Раздолбанная скорая без медоборудования спасает жизни людей в Новосибирской области
"Скорую" купят и оснастят по решению суда

Прокуратура в суде обязала приобрести медицинское оборудование для больницы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Болотнинского района проверила в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» соблюдение законодательства о здравоохранении, в т.ч. приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

Установлено, что отделение скорой помощи и автотранспорт не в полном объеме оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, автомобиль марки «Газель» эксплуатируется более 7 лет и имеет недостатки.

По результатам проверки прокуратура внесла и.о. главврача представление.

Поскольку требования полностью не были исполнены, прокурор обратился в суд с иском, потребовав обязать министерство здравоохранения Новосибирской области осуществить финансирование затрат (на приобретение для оснащения отделения скорой помощи медицинским оборудованием, автотранспортом), а районную больницу – оснастить отделение скорой помощи медоборудованием и приобрести автомобиль.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

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