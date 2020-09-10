Почему золото запрещено мусульманину Кораном

Каждый мусульманин, уважающий веру, обязан выглядеть опрятно, чисто и аккуратно. Мужчины относятся к своей внешности очень трепетно, они умеют очень хорошо следить за собой. Но внешность не может быть более важной для мусульманина, чем ислам.

Настоящий мужчина в исламе не должен уподобляться гонке за роскошью, информирует comandir.com.

Мусульманская вера поощряет украшение мужчин и женщин. Но в Святом Коране есть исключения для представителей сильной половины человечества.

Специалист по религии ислама Али Талиб растолковал священные письмена. Он рассказал, что Пророком был предписан запрет на ношения мужчинами золотых украшений и шелка.

В Святом Коране описан случай, когда пророк Мухаммед шёл по улице и увидел на руке у другого мужчины золотой перстень с печаткой, тут же пророк снял украшение с руки и назвал кольцо «угольком Ада». Мухаммед удалился, а свидетели этого события советовали незнакомцу поднять и продать кольцо. Но вера мужчины во Всевышнего была сильна, и он поклялся никогда больше не брать золото в руки.

Запрет на золото распространяется на все виды украшений (цепочки, кольца, перстни, запонки и т.д.)

Эксперты по мусульманской вере объясняют, что это не просто «запрет ради запрета». Смысл этого шариата в том, что настоящий мужчина в исламе не должен уподобляться гонке за роскошью. В Коране говорится, что Аллах сотворил мужчин и женщин разными не зря. Поэтому, дороговизна материала украшений или внешнего убранства может волновать женщин, но никак не мужчин.

Еще одна причина этого запрета заключается в том, что ислам воспитывает в мужчинах благородство, доблесть и черты настоящего воина. Чрезмерная гонка за роскошью, очень приземляет и человек становится неспособен на благородные поступки.

Речь идёт о том, что ислам стремится, чтобы все почитатели веры были равны. Мусульманин, в первую очередь, должен помочь окружающим достигнуть хорошего материального состояния. И пока это благая цель не будет достигнута, ни один уважающий себя мусульманин не станет носить золото.

Какие украшения разрешены для мужчин-мусульман

Часто у мусульман возникает вопрос какие же украшения тогда дозволены мужчинам в исламе. Больше всего эта тема волнует молодых парней. Али Талиб советует по максимуму отказаться от роскошных, вычурных украшений. Мусульманам лучше отдавать предпочтение лаконичным, скромным ювелирным изделиям из серебра или платины, при этом отказаться от колец вовсе.

Настоящий мужчина в исламе «должен быть богатым благородными поступками, а не количеством золота» — говориться в Коране

Если речь идёт об обручальных кольцах, то эксперты религии заявляют, что конкретного запрета на такой вид колец не установлено. Однако не стоит забывать о запрете на золото.

Также в исламе считается, что золото может оказывать негативное влияние не только на душу, но и на здоровье мужчины. Религиозные эксперты толкуют, что мусульмане, пренебрегающие этим запретом, подсознательно стремятся к женской сущности, а золото на теле притупляет мужское начало.

Остаётся открытым вопрос касательно часов. Дело в том, что мусульманские мужчины очень любят носить наручные часы. Вопрос остаётся спорным. Некоторые специалисты считают, что если часы не из чистого золота, а только позолочены, их можно носить мусульманам.

Другие эксперты, наоборот, говорят о том, что наручные часы сами по себе являются предметом роскоши, а если они покрыты позолотой – это дурной тон и вкус.

В Святом Коране говорится, что красивая душа не требует изысканных украшений. И настоящей ценностью обладают лишь поступки.

Источник: comandir