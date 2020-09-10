Что меняется в военной ипотеке. Как ее получить?

Стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) может любой военный, служащий по контракту. Смысл системы заключается в том, что пока служба идёт — военный по кредиту не платит, за него это делает государство в лице Минобороны.

Размер взносов регулярно индексируется, в 2020 году он равен 288 410 рублям

Срок службы, после которого военнослужащие могут направить предоставленные государством деньги на первоначальный взнос по военной ипотеке, могут увеличить с трёх до пяти лет. Это и другие предложения содержит законопроект Минобороны, общественное обсуждение которого завершается 9 сентября. «Парламентская газета» нашла, что предлагаемая донастройка военной ипотеки поможет защитникам Отечества более эффективно решить жилищный вопрос.

НИС — это выгодно и удобно

Стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) может любой военный, служащий по контракту. Смысл системы заключается в том, что пока служба идёт — военный по кредиту не платит, за него это делает государство в лице Минобороны. Когда военный становится участником НИС, государство начинает каждый год перечислять на его счёт определённую сумму.

Размер взносов регулярно индексируется, в 2020 году он равен 288 410 рублям. Кроме взносов, накопления пополняются также за счёт доходов от инвестирования этих средств (подобно вкладу денег в банк под проценты).

По прошествии трёх лет у военного появляется право использовать накопленные деньги как первоначальный взнос по ипотеке. То есть он оформляет жилищный кредит, а купленная квартира или дом находятся под залогом, причём двойным — у банка и у государства. Впрочем, оформлять ипотеку сразу через три года необязательно, можно продолжать копить деньги и использовать их в любое удобное время.

Пока военный служит, Минобороны продолжает начислять ему деньги, которыми и погашается заём.

Когда ипотека окончательно выплачена, военнослужащий получает дом или квартиру в собственность и никаких обязательств более не имеет.

Поднимаем с трёх до пяти

Законопроектом увеличивается срок накоплений, после которого военнослужащий получает право направить деньги на ипотеку — с трёх лет до пяти. Это решение, считают в Минобороны, способствует накоплению большей суммы для первоначального взноса (а значит, и по процентам платить меньше), но также и будет стимулировать военных дольше служить, ведь государство заинтересовано в этом.

Ещё одно нововведение: средства накоплений, получаемые после 20 лет выслуги, можно будет направлять только на цели жилищного обеспечения. Основания возникновения права на использование накоплений при этом остаются неизменными. В Минобороны поясняют, что сегодня данные средства зачастую расходуются нецелевым образом и, соответственно, не выполняют свою социальную функцию. С внесением изменений в закон такая не отвечающая интересам жилищного обеспечения военнослужащего практика будет прекращена.

Помимо этого, законопроект позволит предоставлять военнослужащим накопления для жилищного обеспечения и средства, дополняющие эти накопления, единым платежом через ФГКУ «Росвоенипотека». Это технические поправки, они оптимизируют обращение бюджетных средств и исключают ошибочное перечисление денег военнослужащим, которые уже были исключены из реестра участников НИС.

Законопроект также сохраняет участникам НИС право на обеспечение служебным жильём или получение компенсации за поднаём жилья в период прохождения военной службы в установленном порядке.

При этом, если участник приобрёл жилое помещение по договору участия в долевом строительстве по месту военной службы, данное право сохраняется за ним до подписания акта о передаче жилого помещения. Такой подход защищает права военнослужащих — участников долевого строительства и членов их семьи, так как обеспечивает их жильём на время строительства приобретённой, но ещё не достроенной квартиры.