Как изменится методика расчёта тарифов на воду. Вырастет цена для населения?

До 1 января следующего года действует временный мораторий на санкции за просрочку платежей. С граждан, которые задолжали деньги за воду и остальную «коммуналку», не имеют права взыскивать штрафы и неустойки.

Расчёт тарифов на водоснабжение планируют изменить

Изменение правил расчёта тарифов на водоснабжение направлено на то, чтобы отдельные компании, которые владеют участками трубопроводов и транспортируют по ним питьевую или сточную воду, не могли завышать цены на свои услуги. Публичное обсуждение проекта предлагаемых новшеств закончилось 7 сентября, а до 30 сентября должна завершиться антикоррупционная экспертиза. В нюансах водоснабжения граждан разбиралась «Парламентская газета».

Госрегулирование для всех

ФАС предложил изменить методику расчёта регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, выложив такой документ 24 августа на портал проектов нормативных актов. Минстрой и Минюст уже внесли свои правки. В том числе уточняется формула, по которой будут определять, насколько обоснованны расходы компании, чтобы их можно было включить в тариф на её услуги.

Что это значит на практике, «Парламентской газете» пояснили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Заместитель исполнительного директора Наталья Побединская рассказала, как система устроена сейчас. За каждую централизованную сеть, которая обслуживает, например, город и близлежащие посёлки, отвечает одна гарантирующая организация. Она должна обеспечить в каждый подключённый к сети дом бесперебойное поступление питьевой вода, а также отвод и очистку сточных вод. В то же время в сети могут работать и другие предприятия водно-канализационного хозяйства, которые владеют отрезками трубопровода и обслуживают, например, отдельно стоящие здания. Гарантирующая организация заключает с такими компаниями договоры и перечисляет им оплату за транзит.

Но загвоздка в следующем, пояснила Побединская: тарифы гарантирующей организации ограничиваются на государственном уровне, а тарифы компаний-транзитников под такое жёсткое регулирование не попадают. «Они могут подтвердить все свои расходы, и тариф зачастую получается больше, чем у гарантирующей организации. Мы очень надеемся, что этот проект постановления позволит как-то умерить аппетиты транзитников. Они будут регулироваться в рамках централизованной системы, где действуют соответствующие ограничения», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что новшество никак не повлияет на тарифы на воду для населения или промышленников. Предприятия берут деньги за транзит воды не напрямую с потребителей, а с гарантирующей организации, а та, в свою очередь, не имеет право повысить цены на услуги больше, чем это допускается установленными Правительством правилами.

В профильном Комитете Госдумы по энергетике идею поддержали. По словам депутата от «Единой России» Михаила Шеремета, есть организации, которые злоупотребляют тем фактом, что в их распоряжении находятся отрезки водной сети. «Предложенные ФАС изменения никоим образом не лягут на плечи населения, а наоборот, позволят выстроить правильное взаимодействие между организациями, которые работают в одной централизованной системе», — считает он.

По мнению первого зампреда комитета, депутата от «Справедливой России» Игоря Ананских, неоправданное завышение цен любым из участников системы в долгосрочной перспективе всё равно приводит к тому, что страдают пользователи. «То, что ФАС обратил на это внимание и предложил решить вопрос в рамках государственного регулирования, может положительно повлиять на потребителей воды. Никто не может необдуманно повышать тарифы себе на радость и на ухудшение положения конечных пользователей», — сказал парламентарий.

Тарифы для граждан

Ежегодно Правительство выпускает распоряжение, которым ограничивает рост совокупного платежа за все коммунальные услуги в каждом регионе страны. Например, в Москве в этом году разрешено поднять стоимость ЖКУ максимум на 5 процентов, в Чечне — на 6,5, в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В среднем по России платёжки могут подорожать не больше, чем на 4 процента. При этом в разных муниципалитетах плата может быть чуть больше или меньше среднего уровня, но среднее значение по субъекту должно оставаться в заданных пределах.

С 1 июля в числе других платежей увеличилась плата за воду. Например, в Москве стоимость кубометра холодной воды выросла с прошлого года с 40,48 до 42,3 рубля, горячей воды — с 198,19 до 205,15 рубля, а водоотведения — с 29,57 до 30,9 рубля. В Санкт-Петербурге тарифы на холодную воду и отведение выросли с 31,58 до 32,53 рубля, на горячую воду — с 105,92 до 109,1 рубля. В Московской области тарифы отличаются в зависимости от поставщика. Но в целом платёжка подорожала на 2 процента. Это меньше, чем было задумано — по распоряжению Правительства в Подмосковье могли увеличить суммы на 4,1 процента, но власти решили сдержать рост цен из-за пандемии коронавируса. В том числе было заморожено повышение тарифов на вывоз мусора.

Кроме этого, по всей стране до 1 января следующего года действует временный мораторий на санкции за просрочку платежей. С граждан, которые задолжали деньги за воду и остальную «коммуналку», не имеют права взыскивать штрафы и неустойки.