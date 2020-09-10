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Как изменится методика расчёта тарифов на воду. Вырастет цена для населения?

09:15 10.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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До 1 января следующего года действует временный мораторий на санкции за просрочку платежей. С граждан, которые задолжали деньги за воду и остальную «коммуналку», не имеют права взыскивать штрафы и неустойки.

Как изменится методика расчёта тарифов на воду. Вырастет цена для населения?
Расчёт тарифов на водоснабжение планируют изменить

Изменение правил расчёта тарифов на водоснабжение направлено на то, чтобы отдельные компании, которые владеют участками трубопроводов и транспортируют по ним питьевую или сточную воду, не могли завышать цены на свои услуги. Публичное обсуждение проекта предлагаемых новшеств закончилось 7 сентября, а до 30 сентября должна завершиться антикоррупционная экспертиза. В нюансах водоснабжения граждан разбиралась «Парламентская газета».

Госрегулирование для всех
ФАС предложил изменить методику расчёта регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, выложив такой документ 24 августа на портал проектов нормативных актов. Минстрой и Минюст уже внесли свои правки. В том числе уточняется формула, по которой будут определять, насколько обоснованны расходы компании, чтобы их можно было включить в тариф на её услуги.

Что это значит на практике, «Парламентской газете» пояснили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Заместитель исполнительного директора Наталья Побединская рассказала, как система устроена сейчас. За каждую централизованную сеть, которая обслуживает, например, город и близлежащие посёлки, отвечает одна гарантирующая организация. Она должна обеспечить в каждый подключённый к сети дом бесперебойное поступление питьевой вода, а также отвод и очистку сточных вод. В то же время в сети могут работать и другие предприятия водно-канализационного хозяйства, которые владеют отрезками трубопровода и обслуживают, например, отдельно стоящие здания. Гарантирующая организация заключает с такими компаниями договоры и перечисляет им оплату за транзит.

Но загвоздка в следующем, пояснила Побединская: тарифы гарантирующей организации ограничиваются на государственном уровне, а тарифы компаний-транзитников под такое жёсткое регулирование не попадают. «Они могут подтвердить все свои расходы, и тариф зачастую получается больше, чем у гарантирующей организации. Мы очень надеемся, что этот проект постановления позволит как-то умерить аппетиты транзитников. Они будут регулироваться в рамках централизованной системы, где действуют соответствующие ограничения», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что новшество никак не повлияет на тарифы на воду для населения или промышленников. Предприятия берут деньги за транзит воды не напрямую с потребителей, а с гарантирующей организации, а та, в свою очередь, не имеет право повысить цены на услуги больше, чем это допускается установленными Правительством правилами.

В профильном Комитете Госдумы по энергетике идею поддержали. По словам депутата от «Единой России» Михаила Шеремета, есть организации, которые злоупотребляют тем фактом, что в их распоряжении находятся отрезки водной сети. «Предложенные ФАС изменения никоим образом не лягут на плечи населения, а наоборот, позволят выстроить правильное взаимодействие между организациями, которые работают в одной централизованной системе», — считает он.

По мнению первого зампреда комитета, депутата от «Справедливой России» Игоря Ананских, неоправданное завышение цен любым из участников системы в долгосрочной перспективе всё равно приводит к тому, что страдают пользователи. «То, что ФАС обратил на это внимание и предложил решить вопрос в рамках государственного регулирования, может положительно повлиять на потребителей воды. Никто не может необдуманно повышать тарифы себе на радость и на ухудшение положения конечных пользователей», — сказал парламентарий.

Тарифы для граждан
Ежегодно Правительство выпускает распоряжение, которым ограничивает рост совокупного платежа за все коммунальные услуги в каждом регионе страны. Например, в Москве в этом году разрешено поднять стоимость ЖКУ максимум на 5 процентов, в Чечне — на 6,5, в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В среднем по России платёжки могут подорожать не больше, чем на 4 процента. При этом в разных муниципалитетах плата может быть чуть больше или меньше среднего уровня, но среднее значение по субъекту должно оставаться в заданных пределах.

С 1 июля в числе других платежей увеличилась плата за воду. Например, в Москве стоимость кубометра холодной воды выросла с прошлого года с 40,48 до 42,3 рубля, горячей воды — с 198,19 до 205,15 рубля, а водоотведения — с 29,57 до 30,9 рубля. В Санкт-Петербурге тарифы на холодную воду и отведение выросли с 31,58 до 32,53 рубля, на горячую воду — с 105,92 до 109,1 рубля. В Московской области тарифы отличаются в зависимости от поставщика. Но в целом платёжка подорожала на 2 процента. Это меньше, чем было задумано — по распоряжению Правительства в Подмосковье могли увеличить суммы на 4,1 процента, но власти решили сдержать рост цен из-за пандемии коронавируса. В том числе было заморожено повышение тарифов на вывоз мусора.

Кроме этого, по всей стране до 1 января следующего года действует временный мораторий на санкции за просрочку платежей. С граждан, которые задолжали деньги за воду и остальную «коммуналку», не имеют права взыскивать штрафы и неустойки.

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