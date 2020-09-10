Уйдут ли школы на дистанционку в сентябяре 2020. Что делать родителям, если ребенка отправили на каратнтин

В подавляющем большинстве случаев — особенно если контакты учеников и детсадовцев с заболевшим не были особенно тесными — карантин родителям не нужен.

Из регионов уже идут сообщения, что учебные заведения вынуждены возвращаться к дистанционке

Учебный год едва начался, но для некоторых школ и детсадов очная работа продлилась недолго — из регионов уже идут сообщения, что учебные заведения вынуждены возвращаться к дистанционке. Специалисты Роспотребнадзора просят родителей не волноваться: по последним данным, у них минимальный риск заразиться от детей, вынужденных оставаться дома. Тем не менее меры предосторожности необходимы. О них «Парламентской газете» рассказали санитарные врачи и эксперты.

Риск для родителей минимальный

Как только в мире появилась первая информация о новой коронавирусной инфекции, сотрудники Роспотребнадзора принялись внимательно её изучать. И продолжают отслеживать все научные публикации до сих пор.

«Согласно заявлениям главного технического специалиста Всемирной организации здравоохранения Марии Ван Керкхов, дети не заражают взрослых коронавирусом, — поделились с «Парламентской газетой» новыми данными в пресс-службе ведомства. — Особенно это касается маленьких детей. Известно, что вирус передаётся от ребёнка к ребёнку и от взрослого к ребёнку. Чем младше ребёнок, тем меньше вероятность того, что он инфицирует окружающих. При этом дети, как правило, переносят COVID-19 в мягкой форме или вообще без симптомов».

В Роспотребнадзоре заметили, что это мнение вполне согласуется с позицией службы: при соблюдении всех методических рекомендаций обучение в школах будет безопасным для здоровья детей и педагогов. Но даже если ребёнок вынужден перейти на удалёнку, паниковать не стоит.

В подавляющем большинстве случаев — особенно если контакты учеников и детсадовцев с заболевшим не были особенно тесными — карантин родителям не нужен, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. «Если у ребёнка нет признаков респираторного заболевания, если тест на COVID-19 отрицательный, стоит исходить из того, что дети здоровы, просто в этот период у них более высокая вероятность заболеть, так как они контактировали с инфицированным», — сказал сенатор.

К онлайн-обучению — будь готов!

Своеобразный антирекорд по закрытию учебных заведений поставил Екатеринбург: ещё 31 августа и 2 сентября сразу две школы — №179 и №148 — решили остаться на удалёнке. Причина одна — подозрение на COVID у сотрудников. Положительными оказались тесты у 14 человек. На дистанционное обучение в городе также перешли четыре класса ещё в четырех школах. В трёх из них — №16, №120 и №180 — болеют по одному ребёнку, в школе №97 — один учитель, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полностью приостановлена работа детсада «Радуга». Закрыты на карантин две группы в саду №67: там заразился один сотрудник. А в садиках №75 и №339 закрыли по одной группе — инфицированы один ребёнок и один работник.

5 сентября дистанционка вернулась в две школы в Забайкалье — коронавирус там был выявлен у семи учителей. 323 ученика были переведены на дистанционное обучение в Башкирии. «Каждый случай отрабатывается по алгоритму, — рассказал министр образования республики Айбулат Хажин. — В течение двух часов уведомление поступает в территориальное управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения. Круг контактных лиц, а при необходимости и учитель, уходит на дистанционный режим. То же самое с дошкольными учреждениями».

Роспотребнадзор и Минпросвещения ещё в августе направили в регионы письмо с рекомендацией быть готовыми к дистанционному обучению, если ситуация с коронавирусом ухудшится. 31 августа в эфире канала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возврат к дистанционным урокам в случае массовой заболеваемости в школах. Возможно, это будет, по её словам, не только в ситуации с новым коронавирусом, но и с гриппом и другими респираторными инфекциями.

Регионы решат сами



В рекомендациях Роспотребнадзора нет указания на то, в каких случаях школы и детсады нужно закрывать на карантин из-за коронавируса, заметил Владимир Круглый. А в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что решение о закрытии классов, школ, а также об их переводе на дистанционное обучение в каждом конкретном случае принимают директора учебных заведений или региональные органы исполнительной власти в сфере образования. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщил, что если в классе будет хотя бы один ученик с COVID-19, то весь класс переведут на дистанционку.

Ученики и классный руководитель того класса, где обнаружен коронавирус, должны пройти медосмотр и тестирование на COVID-19, рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Весь класс переходит на дистанционное обучение до получения отрицательных результатов тестов и до выдачи заключения врача о том, что можно вернуться к обычной учёбе. В самой школе на первое время для карантинного класса будут действовать особые правила: ученики и классный руководитель должны входить через отдельный вход, а их кабинет будет находиться рядом с этой дверью. На уроках все будут в масках, учителя — ещё и в перчатках. В таком режиме грызть гранит науки придётся до получения результатов повторного теста, который проводится на 8-10 день после первого отрицательного теста.

Гибкие карантинные меры позволят школам оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию и вовремя купировать болезнь, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Тем самым прерывается эпидемическая цепочка», — пояснил он «Парламентской газете». Всем родителям детей, контактировавших с заболевшим, даются рекомендации обращать повышенное внимание на самочувствие ребёнка: если у него пропало обоняние, он капризничает, появляется сонливость, признаки респираторных заболеваний, необходимо тут же вызывать врача, напомнил парламентарий. Также специалисты посоветуют, нужно ли «закрываться» на карантин самим взрослым или они могут продолжить работать.

Если ребёнок не болен, то на карантине, к примеру, с бабушками и дедушками может сидеть только он

Ребёнок, который находится на карантине, обязательно пройдёт обследование, заверила «Парламентскую газету» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина. Произойдёт это, даже если клинических проявлений заболевания у него нет. «Если ребёнок не болен, то на карантине, к примеру, с бабушками и дедушками может сидеть только он. А родители, если тест на COVID у них и у ребёнка отрицательный, могут работать», — сказала депутат.

На заметку

Чтобы ребёнок не остался один дома

Если в детсаду объявлен карантин и оставить ребёнка дома не с кем, один из родителей может настаивать на оформлении больничного листа. Для этого нужно:

Взять справку из детского сада.

Посетить участкового врача.

Взять больничный лист, обратиться за выплатой пособия.

Оплата по больничному листу будет аналогичной, как если бы он был выписан для ухода за больным ребёнком.