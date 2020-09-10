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Дом мебели "Север": Удобный диван - залог уютной гостиной

09:17 10.09.2020 Фото: Дом мебели Север
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В  магазине Дом мебели "Север" огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и различный механизмы сборки и разборки.

Дом мебели Север: Удобный диван залог уютной гостиной
В  магазине Дом мебели "Север" огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов

Наиболее универсальным, неотъемлемым предметом обстановки является диван. Его устанавливают в домашних интерьерах, в офисах, салонах красоты, супермаркетах. На диван приходится огромная нагрузка ежедневно. К выбору данного предмета мебели нужно подходить основательно.

В  магазине Дом мебели "Север" огромный выбор удобных и функциональных моделей диванов, широкий ассортимент цветовой гаммы и различный механизмы сборки и разборки . У нас, вы непременно найдете диван своей мечты!

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А

т.8-996-545-2839

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск

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