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Помпео: высокие чины России "могут быть причастны" к отравлению Навального

09:45 10.09.2020 Фото: © AP Photo / Pavel Golovkin
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Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

Помпео: высокие чины России могут быть причастны к отравлению Навального
Помпео заявил, что Россия "может быть причастна" к ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц".
Об этом якобы думают люди по всему миру, считает дипломат.
"Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России", — отметил Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал Госдепартамент.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на "наказание для виновных".
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прийти к выводу, кто ответственен за это", — сказал госсекретарь.
Госпитализация Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад в уровне сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Впоследствии Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Как заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк, сообщения об "отравлении" Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов, проявляющихся при поражении этим веществом.

Источник: РИА Новости

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