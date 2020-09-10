Фабрику кормов для животных построит «Нестле Пурина ПетКер» недалеко от Бердска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил: «Поздравляю всех нас с таким значимым событием – стартом реализации первого инвестиционного проекта компании «Нестле»

9 сентября 2020 года «Нестле Пурина ПетКер» объявила о намерении инвестировать 10 млрд рублей до 2024 года в строительство новой фабрики по производству кормов для домашних животных на территории Искитимского района Новосибирской области.

Согласно планам компании, первые производственные линии будут запущены в эксплуатацию в 2023 году, а планируемая мощность предприятия составит 75 тысяч тонн продукции в год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 рабочих мест.

«Нестле Пурина ПетКер» присутствует на российском рынке свыше 20 лет и рассматривает его в качестве ключевого драйвера роста в Европейском регионе. Год от года российское подразделение компании демонстрирует уверенный двузначный рост, открывает новые возможности для развития бизнеса. Строительство новой фабрики в Новосибирской области – это стратегический шаг компании на пути к расширению производственно-сбытовой цепочки в России и укреплению лидирующих позиций «Нестле Пурина ПетКер» в категории кормов для домашних животных. Новое предприятие также станет важным фактором в обеспечении доступности высококачественной продукции PURINA для наших российских потребителей», – комментирует главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» в зоне Европа, Ближний Восток и Северная Африка Бернар Менье.

Отправной точкой в реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области стало подписание 9 сентября 2020 года трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, компанией «Нестле Россия» и «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области». Соглашение направлено на формирование благоприятного и стабильного инвестиционного климата в сфере развития рынка по производству кормов для домашних животных и создание соответствующей логистической инфраструктуры на территории региона.

«Российский рынок кормов для домашних животных является одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. В этой связи мы продолжаем активно инвестировать в локальное производство. Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры. Эту комбинацию факторов мы рады видеть в Новосибирской области. Хочу поблагодарить правительство Новосибирской области за всестороннюю поддержку нашего проекта», – говорит Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил: «Поздравляю всех нас с таким значимым событием – стартом реализации первого инвестиционного проекта компании «Нестле» на территории Новосибирской области и вообще в Сибири. Я не понаслышке знаю, насколько серьезно компания «Нестле» подходит к принятию инвестиционных решений и подбору локаций для размещения своих производств. Благодарю наших партнеров, что такое решение было принято в пользу Новосибирской области. Этот проект станет флагманским для новой перспективной инвестиционной площадки под Бердском. На этой территории, которую мы получили в пользование от Правительства Российской Федерации, это первый инвестиционный проект. Я уверен, что вслед за столь уважаемой компанией на территорию этого будущего промышленного парка придут новые инвесторы. Уважаемые господа, партнеры, я заверяю, что мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы ваш проект на территории Новосибирской области был максимально успешен».

Строительство новой фабрики в Новосибирской области должно не только усилить присутствие «Нестле Пурина ПетКер» на российском рынке, но и удовлетворить растущий внутренний и внешний спрос на промышленные полнорационные корма для домашних животных. В России этот рынок демонстрирует уверенный рост. По данным Euromonitor International1, по итогам 2019 года он увеличился на 10,5% и достиг объема 645 тыс. тонн в год в натуральном выражении или 212 млрд рублей в денежном выражении. В настоящее время, по данным Nielsen2, корма для домашних животных стабильно входят в ТОП-5 категорий повседневного спроса.

«Россияне отличаются особой любовью к животным: по данным ВЦИОМ, домашние питомцы есть у 68%3 жителей страны. Одним из проявлений этой тесной связи мы считаем ответственное отношение к животным, и нам очень приятно наблюдать, как с каждым годом все больше россиян разделяют эту позицию – в частности, переводят питомцев на полнорационные корма. Мы надеемся, что открытие фабрики в Новосибирской области позволит нам внести свой вклад в развитие культуры ответственного отношения к животным и еще больше сблизит питомцев и их хозяев», – отмечает региональный директор «Нестле Пурина Петкер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Джорджио Весприни.

Создание производства на территории Новосибирской области – не единственный крупный инвестиционный проект «Нестле Пурина ПетКер», анонсированный в этом году. Ранее в сентябре 2020 года, компания объявила о планах инвестировать 10 млрд рублей в расширение своей фабрики в с. Ворсино в Калужской области. Таким образом, с 2020 по 2024 годы «Нестле Пурина ПетКер» планирует направить на развитие производства кормов для домашних животных в России в общей сложности 20 млрд рублей.