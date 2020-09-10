Стало известно, как месяц вашего рождения влияет на вашу продолжительность жизни

Дети, которые рождаются в эти дни и до ноября включительно, имеют больше шансов стать долгожителями, чем их сверстники, появившиеся на свет в другие месяцы. Почему?

Дети, которые рождаются в эти дни и до ноября включительно, имеют больше шансов стать долгожителями

Учёные утверждают, что месяц появления на свет предсказывает продолжительность жизни.

Дети, которые рождаются в эти дни и до ноября включительно, имеют больше шансов стать долгожителями, чем их сверстники, появившиеся на свет в другие месяцы.

Это доказывают в своих исследованиях наши соотечественники Леонид и Наталья Гавриловы, работающие в Центре по изучению старения NORC при Университете Чикаго (NORC – влиятельный многопрофильный исследовательский институт в США).

Привет из XIX века

В их анализ были включены данные по 1574 долгожителям, родившимся в Соединённых Штатах в 1880–1895 гг. и прожившим более 100 лет. Важно, что по ним сохранились достоверные документы, доказывающие продолжительность жизни. Это редкость для такой большой группы людей, переваливших за столетний рубеж. Их данные сравнивали с 11 тыс. брать­ев и сестёр и более чем с тысячей супругов. С первыми у них была близкая наследственность и общее детство, со вторыми они прожили большую часть жизни в одинаковых условиях. Это помогло исключить влияние средовых и генетических факторов на продолжительность жизни этих людей и оценить конкретно только значение месяца, в котором они родились.

Оказалось, что дети, появившиеся на свет в сентябре – ноябре, имеют более высокие шансы стать долгожителями по сравнению со сверстниками, родившимися в другие месяцы. Эти данные подтверждают теорию о раннем программировании старения и долголетия человека. Как это возможно? И как эти знания можно применить на практике? Ведь подгадывать всем время зачатия, чтобы дети рождались в эти месяцы, – утопия. Оказывается, практическое применение этому есть, и оно реалистично. Но обо всём по порядку.

Месяц в медицинских исследованиях используется как показатель, характеризующий влияние окружающей среды во время внутриутробного развития и в младенческом возрасте. Солнце, температура воздуха, сезонные особенности питания матери – всё это влияет на плод и на родившегося малыша. Например, в зимнюю холодную погоду они чаще простужаются, а в жаркую заболевают пищевыми токсикоинфекциями. В результате в организме развивается воспаление, которое может стать хроническим. И, согласно современным взглядам, это приведёт к более раннему развитию возрастных заболеваний, более быстрому старению и менее долгой жизни. И такая теория, связывающая первые дни жизни ребёнка со старостью, общеприз­нана. Данных о негативной роли хронического вялотекущего воспаления, поражающего многие органы и в первую очередь сосуды, всё больше. И врачи всё чаще используют препараты, угнетающие это воспаление. Правильное питание тоже помогает.

Астрология ни при чём

«Ранние события жизни могут оказывать долгосрочное влияние на организм, проявляясь не только в раннем детстве, но и в преклонном возрасте, – объясняют Леонид и Наталья Гавриловы. – Месяц рождения является маркером влияния факторов среды в момент рождения (а возможно, и на более ранних этапах развития) человека на здоровье и продолжительность жизни. В конце XIX в., когда родились долгожители, включённые в наше исследование, инфекционные заболевания определяли уровень смерт­ности в популяции. Поэтому причины влияния месяца рождения на шансы достижения долголетия следует в первую очередь искать в уровне инфекционной нагрузки в конкретный месяц рождения.

Поскольку младенцы в тот исторический период умирали в основном от инфекций, то неонатальная смертность (в первый месяц жизни) может служить понятным маркером этой инфекционной нагрузки. Статистика по младенческой неонатальной смертности есть только по XX в., и минимальный уровень её наблюдался в сентябре – октябре. Это в точности совпадает с теми месяцами рождения, при которых в нашем исследовании выявлена наибольшая вероятность дожития до 100 лет. И значит, инфекционная нагрузка на младенцев в эти месяцы минимальная.

Можно отметить и другие сезонные факторы, которые могли повлиять на связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни. Это в первую очередь доступность еды для кормящих матерей в осенние месяцы после сбора урожая. Ещё один фактор, который мог повлиять на здоровье ребёнка при рождении, – это температура внешней среды. Отсутствие экстремально жарких или холодных температур в эти осенние месяцы также могло увеличить шансы достижения долголетия родившимися в осенние месяцы. Это было ранее хорошо показано в исследованиях британских учёных. Но чтобы выявить конкретные причины влияния температуры в месяц рождения на долголетие, необходимы более детальные исследования».

Как это применить на практике? С питанием достаточно просто, но недёшево. Женщина во время беременности и кормления грудью должна питаться, как в сезон урожая или летом – потребляя в достатке свежие фрукты и овощи, избегая солений, варений, копчёностей и прочих консервов, а также полуфабрикатов. Сейчас, когда свежие дары природы есть круглый год, это возможно.

Сложнее с температурным режимом. Но тоже небезнадёжно. Ребёнок легче подхватывает любые инфекции из-за того, что у него есть только слабый врождённый иммунитет, а антитела – главные защитники против вирусов, бактерий и прочих микробов – начинают вырабатываться лишь спустя несколько месяцев после рождения. Поэтому главную защиту в это время ему обеспечивает молоко матери – в нём есть антитела и другие факторы защиты. А в молочных смесях их нет. Ответ ясен: нужно обязательно стараться кормить ребёнка грудью. Ну и не забывать о гигиене – чистоте, комфортной домашней температуре, и не переохлаждаться. Это поможет избежать инфекционной нагрузки и жить долго.

Источник: АиФ