Кому выплатят пени по пенсионной задолженности, разъяснение

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать выплачивать пени по недоначисленным пенсиям. Законопроект, который обяжет фонд это делать, внесли на рассмотрение в Государственную думу.

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Депутаты хотят начать выплачивать россиянам пени по недоначисленным пенсиям, законопроект уже готов. Почему у хорошей идеи мало шансов получить поддержку, объяснил радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать выплачивать пени по недоначисленным пенсиям. Законопроект, который обяжет фонд это делать, внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщает "Парламентская газета", идею выдвинули члены партии "Справедливая Россия".

Если документ примут, то россиянам начнут возвращать не только сами недоначисленные пенсии, но и проценты за задержку. Такой подход можно считать правильным, но очень дорогим, рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

"Это углубление взаимоотношений между государством и конкретным человеком. Сама по себе идея здравая, что нужно сделать так, как это уже сделано по отношению к налогам. Если говорить про реальную ситуацию, про работу Пенсионного фонда и так далее, то проводки по существующим механизмам будут обходиться дороже, чем пени, которые будут начислены. Когда будет определение пени, то может выясниться, что человеку должны, допустим 54 рубля, а затраченных ресурсов будет на несколько тысяч рублей", - объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Точный объем невыплаченных пенсий со стороны ПФР неизвестен, но глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что речь идет о миллиардах. Он напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты. Тогда выяснилось, что Пенсионный фонд объединил около 90 тысяч счетов пенсионеров и недоплатил им в общей сложности 2,2 миллиарда рублей.