10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кому выплатят пени по пенсионной задолженности, разъяснение

12:15 10.09.2020 Фото: pixabay.com
1

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать выплачивать пени по недоначисленным пенсиям. Законопроект, который обяжет фонд это делать, внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Кому выплатят пени по пенсионной задолженности, разъяснение
ЦБ разрешил НПФ принимать документы на выплаты накопительных пенсий по электронной почте
Сюжет: Пенсионная реформа
Кому выплатят пени по пенсионной задолженности, разъяснение

Кому выплатят пени по пенсионной задолженности, разъяснениеПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочноЕщё 196 новостей

Депутаты хотят начать выплачивать россиянам пени по недоначисленным пенсиям, законопроект уже готов. Почему у хорошей идеи мало шансов получить поддержку, объяснил радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать выплачивать пени по недоначисленным пенсиям. Законопроект, который обяжет фонд это делать, внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщает "Парламентская газета", идею выдвинули члены партии "Справедливая Россия".

Если документ примут, то россиянам начнут возвращать не только сами недоначисленные пенсии, но и проценты за задержку. Такой подход можно считать правильным, но очень дорогим, рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

"Это углубление взаимоотношений между государством и конкретным человеком. Сама по себе идея здравая, что нужно сделать так, как это уже сделано по отношению к налогам. Если говорить про реальную ситуацию, про работу Пенсионного фонда и так далее, то проводки по существующим механизмам будут обходиться дороже, чем пени, которые будут начислены. Когда будет определение пени, то может выясниться, что человеку должны, допустим 54 рубля, а затраченных ресурсов будет на несколько тысяч рублей", - объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Точный объем невыплаченных пенсий со стороны ПФР неизвестен, но глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что речь идет о миллиардах. Он напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты. Тогда выяснилось, что Пенсионный фонд объединил около 90 тысяч счетов пенсионеров и недоплатил им в общей сложности 2,2 миллиарда рублей.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас правильно начислили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
14:08 10-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 62
14:00 10-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Самолет у себя в гараже собрал конструктор-любитель Николай Блохин. Летает?
14:00 10-09-2020
Самолет у себя в гараже собрал конструктор-любитель Николай Блохин. Летает?
БердскРодители кипят: обязали учиться в день выборов 11 сентября лицеистов новой школы в Южном Бердска
13:53 10-09-2020
Родители кипят: обязали учиться в день выборов 11 сентября лицеистов новой школы в Южном Бердска
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 99
13:50 10-09-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 28
13:47 10-09-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 2
13:46 10-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 247
13:45 10-09-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
Свалочные деньги не пахнут, а манят: хоронил химотходы за пределами полигона ТКО главный мусорщик
13:45 10-09-2020
Свалочные деньги не пахнут, а манят: хоронил химотходы за пределами полигона ТКО главный мусорщик
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора 314
13:45 10-09-2020
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора