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За паблик АУЕ во ВКонтакте пошли по этапу надолго друзья: суд дал на троих 15 лет

12:30 10.09.2020 Фото: pixabay.com
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17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство") экстремистским и запретил на территории страны.

За паблик АУЕ во ВКонтакте пошли по этапу надолго друзья: суд дал на троих 15 лет
17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство") экстремистским и запретил на территории страны

В России вынесли первые России приговоры за создание "ВКонтакте" паблика АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России). Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание сообщества. Супруга Бабарики Наталья получила 4 года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов, а друг семьи Артем Зуев – 3 года и 9 месяцев колонии общего режима.

Паблик в социальной сети "ВКонтакте" Бабарика создал в 2011 году. Следствие посчитало, что он и его супруга публиковали в сообществе посты, "содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ". Зуев торговал в паблике нардами, четками и чехлами на телефоны, оформленными в стиле "воровской романтики".

Правозащитник, юрист, адвокат, судья Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik прокомментировал приговор.

"Все дела, связанные с экстремизмом, распространением, призывом, достаточно щепетильные, это решается исключительно на усмотрение суда. Закон не имеет обратной силы, он не может включать положение, которое было до введения того или иного закона, но сама деятельность, которая будет попадать под действие закона, может привести к подобным последствиям. Если эта деятельность носила регулярный характер на протяжении нескольких лет, были эпизоды, части которых нашли подтверждение, следствие могло прийти к выводу, что определенные лица виновны. Закон, который введен после, не будет иметь обратный силы к тем деяниям, которые были совершено до его введения, но будет усугублять положение лиц, которые распространяют экстремистскую информацию", – считает Владимир Комсолев.

Напомним, 17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство") экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения "воровского кодекса".

Источник: radiosputnik.ria.ru

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