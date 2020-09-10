Свалочные деньги не пахнут, а манят: хоронил химотходы за пределами полигона ТКО главный мусорщик

В Ростовской области перед судом предстанет бывший начальник участка по утилизации отходов, обвиняемый в загрязнении окружающей среды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника участка по утилизации отходов полигона твердых отходов производства и потребления ОАО «Чистый город». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение, захоронение химических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году достоверно зная, что территория полигона в Северо-Западной промзоне переполнена и дальнейшее захоронение отходов в ней невозможно в нарушении законодательства организовал размещение и захоронение поступающих на полигон химических отходов за пределами отведенной зоны. В результате этого, по результатам проведенных экспертиз установлен факт загрязнения почвы химическими элементами, что привело к ухудшению ее состояния. Размер вреда причиненного почве составил более 2,4 млн рублей.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком