"Не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом": Мерзкое дело заниматься сексом с женщинами +35, считает житель Бердска

Негативно высказался о сексе с женщинами за 30 лет мужчина из Бердска. Своё мнение он разместил вчера, 9 сентября, в социальной сети «Вконтакте» в группе « Подслушано Бердск».
-Так что, не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом, а в настоящем вязание шарфиков будущим внукам.Они не понимают, что жалки и комичны в желаниях прокричать миру, что их хотят. А секс оставьте молодым девушкам, - смело заявляет аноним.
Мужчина уверен женщины среднего возраста-мерзкие.
Бердчане в комментариях вступились за женщин.
-Ну не знаю. Дамы 35+ есть даже очень огого. Дадут фору многим молодым,- пишет Максим.
Его тезка утверждает:
-После 30 женщина наливается соком и достигает пика сексуальности.
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