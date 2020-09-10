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"Не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом": Мерзкое дело заниматься сексом с женщинами +35, считает житель Бердска

12:42 10.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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"Они не понимают, что жалки и комичны в желаниях прокричать миру, что их хотят", - мужчина с отвращением относится к дамам среднего возраста.

Не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом: Мерзкое дело заниматься сексом с женщинами +35, считает житель Бердска
Мужчина уверен женщины +35 асексуальными
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом: Мерзкое дело заниматься сексом с женщинами +35, считает житель Бердска

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Негативно высказался о сексе с женщинами за 30 лет мужчина из Бердска. Своё мнение он разместил вчера, 9 сентября, в социальной сети «Вконтакте» в группе « Подслушано Бердск».

-Так что, не позорьтесь, старые климаксерички, ваш секс в прошлом, а в настоящем вязание шарфиков будущим внукам.Они не понимают, что жалки и комичны в желаниях прокричать миру, что их хотят. А секс оставьте молодым девушкам, - смело заявляет аноним.

Мужчина уверен женщины среднего возраста-мерзкие.

Бердчане в комментариях вступились за женщин.
-Ну не знаю. Дамы 35+ есть даже очень огого. Дадут фору многим молодым,- пишет Максим.
Его тезка утверждает:
-После 30 женщина наливается соком и достигает пика сексуальности.

Другие мнения о сексе с дамами этого возраста, читайте в ближайшее время.

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От редакции

Считаете ли вы сексуальными женщин +35?

Аноним, 10 сентября 2020 13:38
Сексуальная озабоченность. Необходимо сделать ПСИХОАНАЛИЗ.
Аноним, 10 сентября 2020 13:42
Вот ведь балда! Наверняка молод и зелен.

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