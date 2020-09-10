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+56 зараженных за сутки на 10 сентября. Всего 11 941 болеют коронавирусом в Новосибирской области

12:17 10.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

+56 зараженных за сутки на 10 сентября. Всего 11 941 болеют коронавирусом в Новосибирской области
Еще 72 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
+56 зараженных за сутки на 10 сентября. Всего 11 941 болеют коронавирусом в Новосибирской области

+3 жертвы COVDID-19: двое мужчин и женщина умерли за сутки на 10.09.2020 в Новосибирской области+56 зараженных за сутки на 10 сентября. Всего 11 941 болеют коронавирусом в Новосибирской областиЕщё 1962 новостей

По данным оперативного штаба на утро 10 сентября в регионе зафиксирован 11 941 случай COVID-19 (+56 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 704 ребенка. 10 712 пациентов выздоровели (+72 за сутки).

Скончались еще три пациента – мужчины в возрасте 56 лет и 73 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек.

В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 893.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 452 652 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 098 жителей региона, 38 268 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 518 обращений, госпитализирован 31 человек.

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