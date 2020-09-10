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Огромный астероид 2020QL2 14 сентября 2020 долетит до земли, бьет тревогу NASA

12:52 10.09.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно расчетам, это небесное тело на скорости 10,5 км/сек пройдет от Земли на расстоянии в 17 раз, превышающем расстояние от Земли до Луны.

Огромный астероид 2020QL2 14 сентября 2020 долетит до земли, бьет тревогу NASA
Три небольших астероида прошли вблизи от Земли

Кроме того, 14 сентября с Землей сблизится крупный астероид 2020QL2.
Три небольших астероида сблизились во вторник с Землей, но все они прошли на удалении, в несколько раз превышающем расстояние от Земли до Луны (384 тыс. км).

Согласно информации, размещенной на сайте Центра изучения объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения NASA, первым с Землей сблизилось небольшое небесное тело диаметром от 18 до 41 метра, получившее в астрономических каталогах обозначение 202RV. Спустя 10 часов с Землей сблизился еще один астероид - 2020PT4 диаметром от 28 до 64 метров. Он двигался со скоростью 12,5 км/сек. Ближе всего к Земле был третий астероид - 2020RJ диаметром от 19 до 42 метров.

14 сентября с Землей сблизится крупный астероид 2020QL2 диаметром от 53 до 120 метров. Согласно расчетам, это небесное тело на скорости 10,5 км/сек пройдет от Земли на расстоянии в 17 раз, превышающем расстояние от Земли до Луны.

До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории "потенциально опасных". Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.

Источник: ТАСС

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