Как будет рассчитываться налог на % по вкладам свыше 1 млн рублей. Разъяснение ФНС

НДФЛ с процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ за налоговый период 2021 года фактически необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 2022 года

Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода. Исключение – проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не превышает 1 % годовых, и по счетам эскроу. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86 800 руб. (1 400 000 руб. × 6,2 . Необлагаемый процентный доход — 45 000 руб. (1 000 000 руб. × 4,5 . Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5 434 руб. – это (86 800 – 45 000) × 13 %. Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13 % применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным — для этого примера 45 000 руб.

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки будут представлять в территориальные органы ФНС России по месту своего нахождения информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами. То есть декларирование такого дохода не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ за налоговый период 2021 года фактически необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 2022 года на основании сводного налогового уведомления, присланного в 2022 году (ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ).

Вопросы по исчислению и уплате НДФЛ в связи с принятием ряда федеральных законов разъяснил заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Владислав Волков, журнал «Налоговая политика и практика» №9/2020.

Источник: nalog.ru