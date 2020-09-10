Родители кипят: обязали учиться в день выборов 11 сентября лицеистов новой школы в Южном Бердска

Родители недоумевают: почему во всех школах отменили занятия 11 и 12 сентября, а их дети пойдут на уроки. Но по словам начальника УО, тут избирательного участка нет.

Лицей №6 в микрорайоне Южном открылся 1 сентября 2020 года

Будут заниматься на уроках в день выборов, 11 сентября, ученики лицея №6 в микрорайоне Южном Бердска. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама одной из лицеисток Ольга.

-У нас объявили пятницу, 11 сентября, учебным днем. Насколько я знаю, бердские школы в пятницу и субботу не учатся из-за того, что будут проводиться выборы. Дети будут заниматься дома. Сейчас же все строго. Школьники заходят в класс в свое время, через отдельные входы, чтобы ни с кем не контактировали, не было скопления людей. А нам вчера учительница сказала, что в пятницу будет учебный день. Нужно приходить в школу и обеспечить детей масками. Потом добавила, что маски — это на выбор родителей. Обязать они не могут, чтобы ребенок носил маску. Я так поняла, что это в связи с тем, что в школе будут другие люди — идет подготовка к выборам, - рассказала Ольга.

Почему 11 сентября другие школы отменили в своих стенах занятия, в школе в Южном не отменили?- интересуется Ольга.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, приказ по управлению образования издан, руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано отменить уроки у школьников 11 и 12 сентября из-за голосования.

Жанна Леонидовна отметила, что она еще не разговаривала на эту тему с директором лицея №6, но, возможно, занятия не отменили из-за того, что в школе микрорайона Южного нет избирательного участка.

По всем вопросам, связанным с обучением, Жанна Тузова советует родителям обращаться к руководителям школ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 11 и 12 сентября в школах города Бердска не будут проводиться занятия в целях создания безопасных условий при проведении досрочных выборов и недопущения пересечения потоков граждан, которые будут приходить на избирательные участки, с учащимися образовательных учреждений.

Соответствующий приказ «О создании безопасных условий при проведении досрочного голосования» утвержден в Управлении образования и молодежной политики города Бердска. Школьникам во внеурочные дни рекомендовано заняться самоподготовкой.

Напомним, что 11, 12, 13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. Принять участие в выборах можно как на участке для голосования по месту прописки, так и на любом удобном участке для голосования на территории города. Для голосования по месту пребывания нужно не позднее 8 сентября подать заявление о голосовании по месту нахождения.