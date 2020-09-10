Расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск

Лето кончилось, а это значит, что ряд курсирующих электропоездов тоже завершили свое следование до следующего сезона. В настоящее время действует актуальное расписание на сайте «Экспресс-Пригород». А чтобы всегда оставаться в курсе изменений в движении, рекомендуем скачать мобильное приложение, доступное для AppStore и PlayMarket.
Также, напоминаем, что школьники и студенты, начиная с 1 сентября, могут воспользоваться скидкой 50%, предъявив соответствующие документы. Для школьников – это справка с печатью и фотографией, для студентов – студенческий билет, продленный на следующий учебный год.
На правах рекламы. Фото Курьер.Среда.Бердск.