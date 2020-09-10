Расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск

Лето кончилось, а это значит, что ряд курсирующих электропоездов тоже завершили свое следование до следующего сезона. В настоящее время действует актуальное расписание на сайте «Экспресс-Пригород». А чтобы всегда оставаться в курсе изменений в движении, рекомендуем скачать мобильное приложение, доступное для AppStore и PlayMarket.