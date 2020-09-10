Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:

Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?

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