В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?
Мы недавно писали - читайте - Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?
Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?
Мы недавно писали - читайте - Когда в Бердске начнут ставить прививки от гриппа и где можно поставить?
От редакции
Вы будете ставить прививку?