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Навальный полностью пришел в себя и все вспомнил, пишет Der Spiegel

13:41 10.09.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

Навальный полностью пришел в себя и все вспомнил, пишет Der Spiegel
Навальный полностью пришел в себя

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике Charite, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. После совместных исследований SPIEGEL и исследовательской платформы Bellingcat количество развернутых офицеров и плотность контроля были увеличены вокруг Навального, который 20 августа лечился в берлинском Charité после отравления. Теперь он находится под наблюдением прямо в больнице.

Эта мера является ответом на стабильное улучшение здоровья Навального. Хотя в понедельник Шарите объявил, что он был выведен из искусственной комы и доступен, он, как утверждается, тем временем добился дальнейшего прогресса.

Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства. Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей. Согласно информации Bellingcat и DER SPIEGEL, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности его крушения на борту самолета, летевшего из Томска в Сибири в Москву. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением.

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