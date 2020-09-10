Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно

Выделить группу риска здесь нельзя – это актуально для тех, кто находится в социуме, в контакте с людьми.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне негативно сказывается на состоянии человека, отметил врач-оториноларинголог высшей категории, к.м.н. Владимир Зайцев.

Он напомнил, что заболев гриппом, человек уже некомфортно себя чувствует, и болезнь может осложниться вплоть до пневмонии, а также одновременно может хронизироваться заболевание, на фоне которого присоединился грипп. Как отметил Зайцев, со снижением иммунитета появляется слабое место в организме. Могут возникнуть проблемы с лёгкими, бронхами, носоглоткой.

Если говорить о коронавирусе, то в абсолютном большинстве это бронхолегочное заболевание, сказал врач. «В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно – и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум», – добавил он, подчеркнув, что при соединении коронавируса и вируса гриппа начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. Организму крайне сложно выйти из этого состояния. В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации.

По словам Зайцева, выделить группу риска здесь нельзя – это актуально для тех, кто находится в социуме, в контакте с людьми. И чем больше контактов и чем они протяжённее, тем хуже, считает врач. Он добавил, что многое зависит от иммунитета человека: чем лучше он высыпается, чем он крепче и спортивнее, тем легче ему будет бороться с болезнью. Слабые, пожилые и малоподвижные люди больше подвержены этим инфекциям.

Также врач рассказал, что предсказать развитие событий при заражении сразу двумя инфекциями нельзя. Об этом сам пациент может рассказать постфактум. Например, у больного могут быть неприятные ощущения на уровне носоглотки при начавшемся гриппе, а коронавирус может подключиться и проявиться позднее, вызвав чувство удушения, кашель и прочие признаки.

Зайцев обратил внимание на то, что заражение может быть как в одну, так и в другую сторону. При этом контагиозность коронавируса выше, чем у гриппа. Человек, заражённый коронавирусом, может заразить другого человека на более далёком расстоянии, чем тот, кто болеет гриппом, предупредил врач.

Источник: АиФ