Невеста переволновалась: выпила на собственной свадьбе успокоительного и отдала всевышнему душу

После приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась.



5 сентября 2020 года в селе Мургук Сергокалинского района в день своей свадьбы женщина переволновалась, для успокоения она приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: dagestan.sledcom.ru