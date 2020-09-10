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Невеста переволновалась: выпила на собственной свадьбе успокоительного и отдала всевышнему душу

16:45 10.09.2020 Фото: dagestan.sledcom.ru
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После приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась.

Невеста переволновалась: выпила на собственной свадьбе успокоительного и отдала всевышнему душу
5 сентября 2020 года в селе Мургук Сергокалинского района в день своей свадьбы женщина переволновалась, для успокоения она приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: dagestan.sledcom.ru

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