На каких продуктах коронавирус живет дольше, выяснили ученые. Узнай

Потребление лосося упало

Коронавирус на охлажденном лососе может быть заразным более семи дней, утверждают китайские исследователи, предполагающие, что эта рыба может быть источником международной передачи COVID-19.

Группа китайских исследователей обнаружила, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может выживать более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Проведенный эксперимент показал, что вирус оставался заразным в течение восьми дней после хранения при температуре 4 градуса Цельсия.



Эксперимент также показал, что вирус Sars-CoV-2 оставался заразным на лососе в течение двух дней при температуре 25 градусов, которую исследователи назвали «обычной комнатной температурой».Лосось обычно хранится при 4 градусах на рынках, в ресторанах и во время транспортировки, что увеличивает продолжительность жизни вируса на шесть дней. Качественного лосося можно перевезти по миру из одной страны в другую за считанные дни. Например, в прошлом году управление рыболовства Чили сообщало, что лосось может добраться до Шанхая за два с половиной дня.

«При таких условиях зараженная рыба из одной страны может быть легко транспортирована в другую страну в течение одной недели, что служит одним из источников международной передачи», — заявили участвовавшие в исследовании китайские ученые во главе с доктором Дай Маньманем.

Исследователи купили рыбу в магазине в Гуанчжоу, нарезали мясо на мелкие кубики и обработали их раствором, содержащим вирусные частицы, прежде чем хранить кубики при разных температурах. Каждый день отбирали образец для теста, чтобы проверить, может ли вирус заразить нормальные клетки.

Эксперты считают, что чем ниже температура, тем дольше вирус может выжить, но остаются ли эти продукты заразными, неизвестно. Эксперимент с лососем дает основания предполагать, что это так.

Две коронавирусные вспышки в Китае — первоначальная вспышка в Ухане и более позднее распространение COVID-19 в Пекине в июне — были связаны с рынками, на которых продавались морепродукты.

Первый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в конце прошлого года. Многочисленные международные исследования показали, что вирус возник где-то еще, скорее всего, за пределами Уханя.

Китай временно приостановил импорт лосося в середине июня после того, как вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке Синьфади, эпицентре вспышки болезни в Пекине. Позже власти исключили лосось как источник передачи.

Тем не менее, случаи в Ухане и Пекине вызвали «опасения, что SARS-CoV-2, связанный с рыбой или мясом, может быть потенциальным источником передачи Covid-19», утверждает доцент Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу Дай Маньмань.

Кроме того, ученые сослались на другие страны, обнаружившие SARS-CoV-2 на мясе или у сотрудников, занимающихся упаковкой мяса, в качестве причины для исследования времени выживания вируса на лососе.

По сообщениям СМИ, потребление лосося и других импортных морепродуктов в Китае резко упало после июньской вспышки в Пекине. Бизнес в некоторых японских ресторанах, где сырой лосось служит обычным ингредиентом, упал более чем на 99 процентов. А до пандемии Китай импортировал, по разным оценкам, от 40 до 100 тысяч тонн лосося ежегодно — что превратило его в один из крупнейших мировых рынков лосося. Крупнейшими поставщиками лосося стали Чили, Норвегия, Вьетнам и Австралия. Как отмечает South China Morning Post, вспышки коронавируса в этих странах были разными. По состоянию на вторник в Норвегии зарегистрировано 11 521 случай, а в Чили — 424 274 случая.

Китайская таможня обнаруживала коронавирус в многочисленных импортируемых пищевых продуктах, от креветок до куриных крылышек. Все эти продукты транспортировались при температурах намного ниже нуля.

Проводились и другие исследования по проверке, как долго коронавирус может выжить в различных тканях животных. Недавнее исследование, проведенное военными США, показало, что вирус может оставаться заразным в течение как минимум двух недель на коже свиней при 4 градусах и четырех дней при комнатной температуре.

Источник: novos.mk.ru