Замерзнет Бердск из-за долга в 94 млн рублей частной котельной ТГК-1? Ее закрывают, а отопительный сезон стартует 15 сентября 2020

Муниципалитет только наращивает долги. ТГК по минимуму отремонтировала оборудование, но на закупку нормативного запаса топлива денег нет. "Город сказал нам "нет", вот и кукуем", оценил обстановку директор котельной Антон Блинов.

Антон Блинов, директор частной котельной ТГК-1, надеется на то, что долги когда-нибудь вернут

Через 4 дня в Бердске должны начать отапливать жилые дома. Ранее была установлена дата старта отопительного сезона — 15 сентября. К этому времени все 700 многоквартирных домов должны получить паспорта готовности, быть готовыми принять тепло. Однако на 10 сентября официальной «отмашки» нет. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор частной котельной ТГК-1 Антон Блинов. Но несмотря на предбанкротное состояние предприятие даст тепло в жилье. Напомним, что ТГК отапливает треть Бердска в центральной его части.

- Затопимся. Но документов мы пока еще не видели. Готовимся, как позволяет ситуация. А она необычная — в условиях, когда денег нет совсем. Не сможем сейчас создать нормативный запас топлива — денег нет. На ремонтную кампанию в минимальном объеме нашли, чтобы нормально работать, - прокомментировал Блинов.

Он уточнил, что объемы необходимого для отопления жилых домов остались прежние, но долги город по-прежнему не отдал. Между тем, сумма задолженности продолжает расти.



- Во-первых, за 2017-2018 годы никто не разбежался нам компенсировать убытки, которые к нашему несчастью возникли. Во-вторых, КБУ допустило отставание от графика оплаты на 1 сентября 2020 года в сумме 57 млн рублей. А всего нам должны 95,4 млн, - пояснил директор ТГК-1. Месяцем ранее речь шла о 64 млн рублей.

По его оценке, муниципалитет не позволил частной котельной получить компенсацию за убытки прошлых лет, как это везде принято. А это 50 млн рублей.

- Нужно было понять наши интересы, встать на нашу сторону, выручить. Ведь по большому счету нам государство регулирует цену. И нарегулировало так, что мы наторговали энергии себе в убыток. В Новосибирской области есть механизм компенсации предприятиям наше отрасли, который предполагает, что финальную партию во всей цепочке играет муниципалитет. А он нам, к несчастью, сказал «нет». Поэтому и кукуем сейчас, - пояснил Антон Блинов.

И он не бросил идею вывода котельной ТГК-й из отопительной системы Бердска.

- Да, мы планируем вывести из эксплуатации котельную. Уведомление о выводе источника из эксплуатации делается за 8 месяцев до остановки, - заявлял Блинов в начале августа.

Дискриминация - идите в ФАС

В 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК-1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019-го, но по итогу не была предоставлена. Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — заявил Антон Блинов.

В 2020 году ТГК снова подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах за предыдущий год в размере 48,63 млн рублей. Но в компенсации отказали. А министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил частную бердскую котельную в ФАС.

- Тот тариф, который установлен в отношении данной компании, он не покрывает все необходимые расходы. Для решения этой проблемы законодательством предусмотрен механизм урегулирования - необходимо обращаться в федеральную антимонопольную службу. Решением этого органа создается специальная комиссия, которая рассматривает доводы заявителя, рассматривает решение регулятора и выносит решение. Если с этим решением теплоснабжающая организация не согласна, у нее есть право обратиться в суд, - пояснил Денис Архипов. – Если компания считает, что несправедливая цена, то надо пройти этот путь. Что касаясь субсидии, то по этому году порядка 870 млн рублей мы направляем из областного бюджета на подготовку к зиме муниципалитетов. Но это не на покрытие убытков, а на оказание содействия муниципалитетам в части подготовки к зиме.

По словам самого Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше завершения отопительного сезона 2020-2021 годов. Поэтому нынешней зимой бердчане не замерзнут. Кроме того, существует закольцованная система с муниципальной котельной «Вега». Через нее, например, поступает горячая вода в дома летом, когда котельная ТГК-1 вообще не работает.