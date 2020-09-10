Залило фекалиями злого старика. Так отомстили ему дети, подсыпав дрожжи в туалет в Бердске

Сборник можно прочесть на сайте бердской библиотеки

Новый дайджест краеведческой литературы выпустила ко Дню города централизованная библиотечная система (ЦБС) Бердска.

По словам замдиректора Инны Суворовой, об истории Бердска слишком мало литературы, и черпать ее приходится из местных СМИ.

-Мне кажется, что о других районах, которые имеют многовековую историю, иногда выходит больше материала. Может, это связано с тем, что город был затоплен и перенесен. И многие приезжие не знают, что ему более 300 лет. Думают, что Бердск с 1956 года. Они воспринимают город как зону отдыха. Почему я так сужу? К нам приезжали многочисленные делегации на фестиваль национальных культур. В том числе и из соседних городов и районов Новосибирской области. Для всех творческих коллективов сделали водную экскурсию по Обскому морю. Все искренне удивлялись, когда проезжали мимо островков, самой высокой части Бердска, оставшихся после затопления, что здесь покоится старый Бердск, - рассказала 10 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Инна Суворова.

Информации об истории города очень востребована среди школьников — в школах проводят краеведческие часы, отметила Инна Валентиновна.

Новый даджест литературы об истории города «Бердск старый и новый» вышел в электронном виде на сайте библиотеки в разделе «краеведение». В него вошли публикации газет «Курьер» и «Свидетель».

Газетные статьи рассказывают о жизни в старом Бердске. Основаны они на воспоминаниях старожилов.

Драгоценными воспоминаниями о своем детстве, проведенном в старом Бердске, поделился с «Курьером» 80-летний Владимир Мелехин.

После войны братья Мелехины, Валька и Володька, научились ловить налимов. Что значительно улучшило материальное положение семьи. Водились налимы рядом с мостом. И когда рыбины прилипали к сваям и засыпали, то мальчишки нанизывали их на вилки и складывали в ведро. За один раз удавалось поймать 5-8 налимов. Пока шли домой, улов разбирали соседи. Домой приносили по одной-две рыбины. Правда, соседи приносили матери мальчишек деньги за налимов. И та их тратила на необходимые нужды.

Однако рыбалка приносила и убыток — пока мальчишки приноровились ловить налимов, утопили в воде четыре вилки, за что получили нагоняй от матери. Тогда пошли на хитрость — вилку стали привязывать веревкой к руке.

Много еще чего поведал Владимир Мелехин: как с мальчишками пробирались они на Малиновый остров через трясину, и привели оттуда корову вместе с теленком, пропавшую у соседки пару месяцев назад. Как нашел он ядро от пушки на острове недалеко от госпиталя. Как наказали с друзьями злого старика соседа, подбросив ему в туалет дрожжей. И много разных удивительных случаев.

О своем доме в Бердске, в котором она жила совсем маленькой, рассказала «Курьеру» Татьяна Семенова.

На ул. Горького, в районе, где теперь находится Преображенский храм, в чистом поле построили три барака — два буквой «Г» и один чуть в стороне. Это были одни из первых многоквартирных бараков в Бердске, было возведено еще несколько подобных рядом с железнодорожным вокзалом. Почему дали название баракам «три туза», Татьяне Алексеевне доподлинно неизвестно, хотя кто-то-говорил, что строили жилье заключенные, мол, оттуда и пошло название. В 1944 году в одном из «тузов» дали квартиру бабушке Татьяны Семеновой.

- Бараки были двухэтажные. Кому-то принадлежали двухэтажные квартиры — внизу находились кухня и зал, а наверху спальня. Кому-то - только квартиры на первом или втором этаже. Вторые этажи, как рассказывала мама, были смешными, потолки низкие, и туда в основном заходили, чтобы спать, - рассказала Семенова.

Когда пошло переселение старого Бердска «тузы» мешали планировке города и их начали по очереди сносить. Тот, который стоял посреди ул. Горького, снесли в 60-е годы, два других — в 70-е годы.

Еще очень интересные истории, связанные с жизнью в Бердске, рассказала бердчанка. Например, что был в городе летний кинотеатр и смотрела она в нем «Графа Монте-Кристо».