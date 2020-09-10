Почему категорически нельзя работать 11 сентября 2020 года в день Усекновение главы Иоанна Предтечи?

Если 11 сентября разрезать головку капусты, то из него пойдет кровь.

Рожденные в этот день считаются терпеливыми и трудолюбивыми людьми

Приметы праздника Головосечение в 2020 году, который по-другому называется Усекновение главы Иоанна Предтечи, расскажут, что можно и нельзя делать в этот день. Это большое православное торжество каждый год отмечают в один и тот же день — 11 сентября. Он установлен в память о трагических библейских событиях, как напоминание о мученической смерти Иоанна Крестителя, которому отрубили голову.

Приметы праздника Головосечение

Символический запрет — в этот день христианам нельзя употреблять продукты питания круглой формы, такие как яблоки, арбузы, картофель, капуста, лук, помидоры. Хлеб желательно не резать, а ломать или купить нарезной.

Правильнее вообще не браться за нож на Головосечение. Главная традиция праздника это поминовение усопших воинов.

Плохая примета — работать в большой церковный праздник, которым является Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Наши предки считали, что кто 11 сентября будет трудиться дома, в поле или огороде, заниматься ремонтом или рукоделием, может в будущем страдать от головной боли.

С сегодняшнего дня начиналось бабье лето. Перелетные птицы покидают свои гнезда и устремляются в теплые края.

Заметив, что журавли летят на юг, можно узнать, что зима ожидается ранняя. Быть дождю, если летят гуси, а когда лебеди — выпадет снег.

Осень порадует теплом, если 11 сентября слышны раскаты грома. Бывает, что до Головосечения журавли уже отлетают: это предвестник скорого похолодания. Установится теплая и ясная погода, если грачи собираются в стаи.

Особенности праздника Головосечение

Чтобы избавиться от головной боли, в этот день нужно просто помолиться Иоанну Предтечи. Считается, что после этого боль пройдет сама собой, без приема лекарственных препаратов. Кто на Усекновение берет в руки острые предметы, такие как нож, лопату, топор, тот совершает большой грех.

В старину бытовало поверье: если 11 сентября разрезать головку капусты, то из него пойдет кровь.

Много примет повествуют об одном и том же, предостерегая людей от опрометчивых действий: нельзя резать круглые предметы 11 сентября, потому что можно накликать на себя несчастье.

Поскольку это день памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, то нельзя петь, танцевать, веселиться, организовывать свадьбу, юбилей, отмечать день рождения и посещать питейные заведения.

В храмах не венчают, поскольку это поминальный день. Рожденные в этот день считаются терпеливыми и трудолюбивыми людьми. Защитить их от любого негатива могут украшения с хризопразом.

Что можно и нельзя делать в праздник Головосечение

Рукоделие под запретом. Ни шить, ни вязать, ни вышивать в такой день нельзя. Есть и особенные ограничения, которые относятся не ко всем большим церковным праздникам, а только к Усекновению главы Иоанна Предтечи.

Запрещено носить красную одежду и есть продукты красного цвета, напоминающего кровь. Главное, что нужно сделать — посетить храм.

Согласно поверью, кто отстоит богослужение 11 сентября, тот сможет наладить свою личную жизнь.

Не рекомендуется подавать к столу еду на блюде и есть молочные продукты и мясное, рыбу и яйца, потому что это день строгого поста.

Верующие придерживаются запретов в еде, полагая, что кто ослушается, тот в Рай не попадет.

Источник: rsute.ru