Рассеивающая Луна с 10 по 16 сентября 2020: что срочно нужно сделать?

Период рассеивающей Луны пройдет с 10 по 16 сентября включительно. Это будет очень необычное время, в которое Вселенная может посылать нам тайные знаки.

Очень важно будет сделать свою жизнь более яркой

10 сентября начинается первый период рассеивающей Луны этой осени. Это будет очень важное время, в течение которого астрологи советуют быть внимательнее к словам, действиям и событиям.

Сфера работы и финансов в сентябре

10 сентября, когда ночное светило станет рассеивающим, люди могут почувствовать легкий укол сожаления, грусти. Многие погрузятся в состояние осенней хандры. Чтобы не начать переживать попусту, стоит повысить физическую активность и вплотную заняться делами.

Очень важно будет сделать свою жизнь более яркой. Для этого придется сменить обстановку, позволить себе потратить немного денег на себя. Нельзя лениться и пребывать в состоянии безделья. Это будет чрезвычайно негативно отражаться на продуктивности и настроении. Люди, которые хотят лишь отдыхать, будут больше остальных подвержены осенней грусти.

Астрологи рекомендуют больше работать, заниматься самыми важными делами. Луна в этот период отдает свои силы и помогает людям вкладываться в свое будущее, заниматься решением самых сложных вопросов и задач. Также важно следить за знаками, указывающими на приближение прибыли, — резким повышением вдохновения и желания работать.

Влияние Луны на сферу отношений и общения

Влияние рассеивающей Луны в большей степени будет сосредоточено на сфере любви. Вполне возможно, что в эти несколько дней близкие люди будут поступать совсем не так, как мы того ожидаем. Чтобы избежать разочарования в любимых, придется избавиться от иллюзий. Постарайтесь принимать людей такими, какие они есть, ведь никто не идеален.

Один из самых полезных жизненных навыков в период рассеивающей Луны — это умение не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Любовь и дружба — это не сделка и не животный инстинкт. Это чувство глубокого уважения к чужой жизни и желание делать ее только лучше. Тайным знаком того, что человек на верном пути, станет отсутствие ссор и конфликтов с близкими и второй половинкой.

Настроение и здоровье в период рассеивающей Луны

Настроение большинства людей может быть подавленным, особенно если на них вдруг навалятся какие-то неожиданные дела. Вполне возможно, что спокойные люди станут более импульсивными. Многие начнут расстраиваться по пустякам.

Само собой, это может отразиться и на здоровье, на нервной системе. Нужно любыми способами бороться с апатией, усталостью, негативом. В этом плане полезными станут мудры, заговоры, медитации.

Самые опасные и благоприятные дни рассеивающей Луны

Самый опасный день данного периода — 10 сентября. Он даже входит в список самых неблагоприятных дней месяца. Все остальные дни тоже будут довольно неблагоприятными, за исключением 11 сентября. Этот день обещает быть ярким и удачным для большинства людей благодаря противостоянию Солнца и Нептуна. 11 числа стоит опираться на интуицию. Знаки судьбы будут исходить от нас самих, из глубин нашего сознания.

Астрологи напоминают, что очень многое в период рассеивающей Луны зависит от самих людей. Не стоит расстраиваться из-за вещей, над которыми мы не властны. С другой стороны, если есть возможность что-то поменять в жизни, нужно ей воспользоваться. В период с 10 по 16 число больше всего везти будет трудолюбивым и терпеливым людям, которые никуда не спешат и не стараются прыгнуть выше головы.

Стоит также отметить, что первый период рассеивающей Луны начнется этой осенью сразу после начала ретроградного движения Марса. Это значит, что нужно быть осторожнее с принятием важных решений. Марс в процессе обратного движения крайне непредсказуем, так что можно наткнуться на неожиданные проблемы.

Источник: dailyhoro