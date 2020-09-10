Сколько стоит бесплатный «путинский» обед в школах Бердска? Власть раскрыла цену

Питание раз в день обязательно должно включать горячие блюдо и напиток. Пока ученики младших классов «морщатся» при упоминании об омлете и манной каше в школьной столовой. И покупают булки в буфете.

Манная каша не пользуется популярностью у бердских школьников

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением утвердил порядок обеспечения бесплатным горячим питанием учеников бердских школ. Документ опубликован 9 сентября. Он основан в том числе на постановлениях правительства РФ от 20 июня 2020 года и регионального правительств от 25 августа 2020 «О распределении местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области субсидий... по организации бесплатного горячего питания обучающихся... в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Напомним, что бесплатно кормят только учеников с 1 по 4 классы включительно по указу президента Владимира Путина.

Согласно постановлению главы Бердска, школьный обед один раз в день предусматривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка из расчета 65,5 рублей на одного ученика.

- Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения ими общеобразовательной организации и на основании заявления одного из родителей (законных представителей), - сказано в документе.

Решение о предоставлении бесплатного горячего питания оформляется приказом директора школы. Оно аннулируется в случае отчисления ученика или заявления родителей об отказе.

Контролировать расходы на бесплатные «путинские» обеды школьников поручено руководителю бердского образования Жанне Тузовой. Вступает в силу постановление Шестернина с 1 сентября 2020 года. Питаться бесплатно ученики начальных классов бердских школ начали со 2 сентября.

Пока дети «морщатся» при упоминании о школьной столовой. Хотя признают, что кормят разнообразно. Но не вкусно. Особенно противятся младше школьники «зеленому» омлету и манной каше с изюмом. Гуляш с лапшой, кофейный напиток и бутерброд с маслом, еще худо-бедно переваривают. Супы дают не всем.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» родители, многие дают детям деньги, чтобы они покупали булки и пиццу в буфете. Практика показывает, что в целом количество учеников старших классов, которые едят в школьной столовой комплексные обеды в Бердске сократилось. Может быть, пока сказывается неопределенность с расписанием, когда пару дней в неделю учатся дистанционно в большинстве бердских школ.

Ничего не сказано в постановлении мэра Бердска о возможном участии родителей в формировании меню. В Новосибирске, например, мамы и папы учеников на это имеют право, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» - могут предложить поменять гарнир и даже блюда. Дети могут воспользоваться школьным буфетом, но за это нужно будет заплатить.

Горячий обед школьника в Новосибирске обходится бюджету в 65 рублей 47 копеек. Средства на эти цели заложены в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах — около 500 млн рублей до конца 2020 года.

По санитарным требованиям детям, которые учатся в первую смену, должны приготовить на завтрак горячее блюдо, горячий напиток и закуску. На обед школьникам второй смены – первое и второе блюда, компот.