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В Кремле высказался о публикации Spiegel о выходе из комы Алексея Навального

17:33 10.09.2020
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"Это же сообщения СМИ. Мы приучились очень внимательно - осторожно, вернее - относится к сообщениям СМИ. Не можем пока считать эти сообщения за первоисточник, до того как они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией".

В Кремле высказался о публикации Spiegel о выходе из комы Алексея Навального
В Кремле прокомментировали публикацию Spiegel о состоянии Навального

Кремль ожидает подкрепления официальной информацией сообщения в СМИ о состоянии здоровья Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Spiegel сообщила, что состояние Навального улучшается, он вновь может говорить и может вспомнить подробности того, что происходило с ним в самолете.
"Это же сообщения СМИ. Мы приучились очень внимательно - осторожно, вернее - относится к сообщениям СМИ. Не можем пока считать эти сообщения за первоисточник, до того как они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией", - завил Песков.

При этом он отметил, что пока в Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья Навального.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

Источник: РИА Новости

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