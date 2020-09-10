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Путин приказал снизить безработицу до 4,7% к концу 2021 года

18:21 10.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, сказал глава государства.

Путин приказал снизить безработицу до 4,7% к концу 2021 года
Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3% до 4,7% к концу 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 10 сентября на совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

«К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, [снизить уровень безработицы] до 4,7 процента экономически активного населения», — сказал глава государства.

В конце июля Путин поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.

По данным Росстата, общая безработица в России в июле составила 4,7 миллиона человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 миллиона человек.

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