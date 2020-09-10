Перерезал горло заступнику избиваемой жены супруг-изверг в Новосибирской области

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело об убийстве поступило в суд.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд

В Новосибирской области перед судом предстанет житель Маслянинского района, обвиняемый в убийстве мужчины, который заступился за его супругу. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова 10 сентября.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Маслянинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, на протяжении длительного времени обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения постоянно избивал свою супругу. В июле 2020 года 31-летний знакомый, заметив на женщине следы побоев, решил заступиться за последнюю, пришел к дому обвиняемого и сделал ему замечание о неподобающем поведении по отношению к своей супруге. После чего направился встречать своих друзей.

Однако супруг не оценил поведения заступника и решил отомстить. Взяв кухонный нож, обвиняемый подошел к потерпевшему сзади и нанес удар в шею. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от полученных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.