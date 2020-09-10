Дала 1 млрд рублей на увеличенное пособие по безработице Новосибирской области Госдума

Деньги предназначены для поддержки людей, потерявших работу во время пандемии коронавируса. Ранее регион получил на эти цели 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Новосибирской области выделили миллиард на пособия по безработице

Москва выделила дополнительный миллиард рублей Новосибирской области на выплату увеличенных пособий по безработице. Соответствующее решение приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований Федерального Собрания РФ, сообщил первый зампред Госдумы Александ Жуков.

Деньги предназначены для поддержки людей, потерявших работу во время пандемии коронавируса. Ранее регион получил на эти цели 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Также в Новосибирскую область поступит ещё 53,4 млн рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, которые ухаживали за людьми, заражёнными COVID-19 или находящимися в группе риска.

«С учётом ранее направленных средств на данное направление регион получит 161 млн рублей», — цитирует Жукова пресс-служба регионального правительства.