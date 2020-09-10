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Кукую прессу любит читать Путин, рассказал пресс-секретарь президента

19:07 10.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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У президента есть вся "палитра информации", заявил Песков: "хрустящую газету и интернет смотрит".

Кукую прессу любит читать Путин, рассказал пресс секретарь президента
"И Интернет смотрит". Песков рассказал, какую прессу любит читать Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, что глава государства читает российские СМИ как в виде газет и журналов, так и просматривает Интернет. Хотя печатные версии Владимиру Путину нравятся больше.

— Он и Интернет смотрит. Но, конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения, всё-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки, — сказал Песков.

Он добавил, что естественно читать газеты, особенно если вы руководите такой огромной страной, как Россия. Песков также добавил, что современные СМИ работают очень быстро и по некоторым событиям они опережают информацию, которая поступает главе государства по линии разных ведомств.

По словам главы государства, с июня в стране началось восстановление экономики.
По словам пресс-секретаря президента, глава государства получает дайджесты СМИ и постоянно с ними знакомится.

— Ну конечно, Путин обладает всей палитрой, — заверил Песков.

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