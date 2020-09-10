Мощно полыхает взорванный порт в Бейруте. Небо закрыл черный дым и слышны взрывы

Ливанские СМИ сообщили, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным. Смотрите видео.

Крупный пожар снова разгорелся в разрушенном Бейруте. Слышны взрывы

В порту Бейрута, где чуть больше месяца назад произошел масштабный взрыв, снова вспыхнул пожар. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях — на кадрах слышны взрывы.

На кадрах видно, как в небо поднимается столб плотного черного дыма. Слышны громкие хлопки, которые напоминают взрывы.

На других роликах отчетливо видно пламя, которое вырывается их горящего здания — огонь поднимается на несколько метров.

Ливанские СМИ сообщили, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. По данным гендиректора ливанского Красного Креста, густой дым появился в небе над Бейрутом из-за поджога мусора в порту.

Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.

Отмечается, что возгорание произошло на складе, где хранились шины и горюче-смазочные материалы, в зоне беспошлинной торговли порта. Причина пожара пока не установлена, сообщает reuters.com.

По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП на данный момент нет. Компании, офисы которых находятся неподалеку от порта, призвали своих сотрудников покинуть район ЧП. Местные жители также предупреждают друг друга о пожаре. В соцсетях уже появились фотографии и ролики, на которых видны клубы черного дыма и языки пламени.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Взрывная волна уничтожила или повредила сотни домов и автомобилей, расположенных недалеко от эпицентра, а также выбила окна во многих кварталах города. По информации властей, ЧП произошло из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры. Ее конфисковали таможенные службы еще в 2014 году и поместили на хранение в один из складов в порту.

В результате взрыва погибли 190 человек, еще более шести тысяч получили различные ранения. Бейрут признали районом бедствия — до 19 сентября там действует режим чрезвычайного положения. Ущерб от случившегося превысил 15 миллиардов долларов.