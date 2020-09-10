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Санкции против России продлил еще на полгода Евросоюз

21:43 10.09.2020 Фото: Википедии
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Ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года на россиян из черного списка из-за событий на Украине.

Санкции против России продлил еще на полгода Евросоюз
Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного после событий на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения. "Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 11 сентября 2020 года", - отмечается в заявлении.

Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования Донецкой и Луганской народных республик.

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