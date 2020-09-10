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Пашаев бесплатно защищал Ефремова? Адвокат заявил, что не получал гонорара от актера

21:56 10.09.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Юрист объяснил такое решение тем, что Ефремов сначала признавал вину. Он также пожаловался, что многие за его спиной обсуждали его методы и давали советы.

Пашаев бесплатно защищал Ефремова? Адвокат заявил, что не получал гонорара от актера
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал по делу артиста Михаила Ефремова бесплатно.

"Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", - сказал адвокат в эфире телеканала "Москва 24".

Адвокат объяснил такое решение тем, что Ефремов сначала признавал вину. "Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры... Но потом я стал находить доказательства его невиновности", - пояснил Пашаев.

Он также пожаловался, что многие за его спиной обсуждали его методы и давали советы. "Давали оценку за моей спиной. Когда начинали что-то предлагать, я говорил: давайте приезжайте, поговорим - и советчики удалялись", - отметил он. Пашаев добавил, что готов с любым говорить о "своей работе и знании юриспруденции".

Впрочем, защита потерпевших заявляла, что Ефремов заплатил Пашаеву 10 млн рублей. И обещал увеличить сумму в случае оправдательного вердикта.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

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