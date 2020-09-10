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Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана Ригг

22:09 10.09.2020 Фото: Кадр из фильма "Игра престолов"
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Актриса умерла в возрасте 82 лет "мирно в своем доме". В марте у нее диагностировали рак.

Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана Ригг
Дайана Ригг в 2013–2017 годах играла в «Игре престолов» Оленну Тирелл
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана Ригг

Скончалась звезда «Игры престолов» и жена Джеймса Бонда  Дайана РиггПочему лишает жизни себя половина самоубийц в России, объяснили в МинздравеЕщё 402 новостей

Актриса Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни, сообщает Би-би-си.

Агент актрисы Саймон Берефорд рассказал, что Ригг «мирно скончалась» в своем доме утром 10 сентября, сообщает Sky news. Дочь актрисы Рэйчел Стирлинг сообщила, что в марте у матери был диагностирован рак.

В 1969 году Ригг получила известность как звезда фильма «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился (впрочем, почти сразу после бракосочетания Трейси погибла). Кроме того, в 1960-е годы Ригг играла одну из главных ролей в популярном британском телесериале «Мстители».

Наряду с работой в кино и на телевидении Ригг много играла в театрах — выступала на сценах Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и др., была номинирована на премию «Тони».

В 1988 году Ригг была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году стала обладателем титула «Дама-Командор» этого ордена (DBE). Еще через три года она получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телефильме «Ребекка». Также она дважды получала награды Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

В 2013 году Ригг снялась в культовом сериале «Доктор Кто», а в 2013–2017 годах играла в «Игре престолов» Оленну Тирелл, фактическую главу одного из великих домов Семи Королевств. За эту роль она трижды была выдвинута на «Эмми», однако награду не получила.

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