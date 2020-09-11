11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года

22:57 11.09.2020 Фото: pixabay.com
2 6

В этот период лучше не принимать никаких важных решений, так как под знаком Рыб, будет достаточно сложно оценить ситуацию.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
В сентябре полнолуние будет наблюдаться 2 числа в созвездии Рыб

Полнолуние и новолуние имеют прямое влияние на все живое планеты. Спутник Земли связан с ее атмосферой и поэтому наблюдаются приливы и отливы, что можно принимать как в прямом, так и переносном смысле.

Полнолуние в сентябре 2020 года

В сентябре полнолуние будет наблюдаться 2 числа в созвездии Рыб. День будет не очень благоприятным, так как может «накрыть» хандрой и безразличием к окружающему. Полнолуние в целом по разному может влиять на человека.

В этот период лучше не принимать никаких важных решений, так как под знаком Рыб, будет достаточно сложно оценить ситуацию. Есть вероятность в рассмотрении деталей из глубокого смысла. Но астрологи отмечают, что найти черную кошку в темной комнате очень нелегко.

В случае если возникает жажда деятельности, то эти силы лучше направить на самосовершенствование. Нужно будет найти «золотую середину» между желанием остаться одному и уделить время близким. В случае тревоги, поддержку нужно искать в кругу семьи. На первый взгляд общение покажется безрезультатным, но может натолкнуть на правильную мысль.

Когда в сентябре 2020 года будет проходить новолуние

В сентябре текущего года новолуние будет проходить 17 числа в созвездии Девы.

Астрологическое явление может негативно повлиять на чувства человека, могут наблюдаться гнев и раздражении. Вероятнее всего эти эмоции будут вызваны тем, что нарушится привычный порядок жизни. Но не стоит силы тратить на негатив, нужно выяснить, что именно его вызывает и постараться разобраться с источником.

В этот день не стоит начинать новые дела, но нужно упорядочить существующие. А лучше всего навести порядок у себя в голове. Но подойти к вопросу нужно серьезно, так как все действия имеют последствия.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
4
0
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ощущаете на себе влияние луны?

Аноним, 05 сентября 2020 11:24
НВР:
Да
Владимир, 05 сентября 2020 11:27
.у меня в эти дни одни неприятности вплоть до совершения травм и преступления

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
22:57 11-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 32
22:56 11-09-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
22:56 11-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
22:52 11-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 17
22:50 11-09-2020
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
22:49 11-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
11 сентября 2020 - Иван Постный: что можно и что нельзя делать на великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 3
22:46 11-09-2020
11 сентября 2020 - Иван Постный: что можно и что нельзя делать на великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3928
22:44 11-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
22:42 11-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
11 сентября – праздник Усекновение Главы Иоанна Предтечи: Что категорически нельзя делать в день святого пророка 2
22:38 11-09-2020
11 сентября – праздник Усекновение Главы Иоанна Предтечи: Что категорически нельзя делать в день святого пророка