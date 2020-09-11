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В чем сила молитвы «Богородице Дево, радуйся»? Текст чудотворного обращения, которое должен знать каждый

20:06 11.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Чудо этой молитвы заключается в свете, которым она наделяет душу. Своими простыми и бесхитростными, но сильными словами она спасла и спасет еще множество судеб и душ.

В чем сила молитвы «Богородице Дево, радуйся»? Текст чудотворного обращения, которое должен знать каждый
В христианстве есть множество молитв, которые считаются чудотворными

В христианстве есть множество молитв, которые считаются чудотворными. Одна из них — молитва «Богородице Дево, радуйся». Она дарит верующим не только спокойствие и радость, но и приносит удачу в делах.
Текст молитвы

Слова молитвы очень простые и легкие для понимания, поэтому запомнить ее не составит труда ни для кого:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Сам Господь говорил нам о том, насколько сильна молитва Деве Марии и как сильно она помогает нам в трудных ситуациях. Этими строками мы прославляем Божью Матерь, ведь она подарила миру младенца Иисуса, который впоследствии взял на себя наши грехи. Мы благодарим ее за то, что она стала проводником между Божьей благодатью и нашими душами.

Читая «Богородице Дево, радуйся», вы высказываете безмерное уважение к небесам и к стойкости Девы Матери перед лицом недругов и злых людей на протяжении всего земного пути Иисуса Христа, пока его мать была рядом с ним.

Когда читать данную молитву

Чудотворная молитва «Богородице Дево, радуйся» может читаться в любое время, однако большинство христиан читают ее утром, днем и вечером. По словам верующих, когда они долгое время не взывают к Господу через данные слова, их жизнь наполняется унынием и несчастьем. Другие отмечают, что обращаются за помощью к Богу этой молитвой, когда на их жизненном пути встречаются трудности.

Чудо этой молитвы заключается в свете, которым она наделяет душу. Своими простыми и бесхитростными, но сильными словами она спасла и спасет еще множество судеб и душ. Чтобы добиться того же эффекта, читать ее нужно с уважением, а не бездумно повторять молитвенный текст.

Если читать «Богородице Дево, радуйся» 150 раз в день, то вы обретете счастье, а Божья Матерь накроет вас своим покровом. Серафим Саровский говорил, что эта молитва способна на все — стоит только отдавать частичку души и вкладывать некоторое время в чтение молитвы.

Чудо «Богородице Дево, радуйся» заключается в ее простоте, которая дарит каждому православному христианину счастье наравне с другой важной молитвой, «Отче наш». Даже повторив молитвенные слова три раза — утром, днем и вечером — вы преобразите вашу жизнь. Молитва подарит вам здоровье, удачу и хорошее настроение.

Источник: dailyhoro.ru

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