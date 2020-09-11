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Красота / Общество

Копия Алла: Кристина Орбакайте восхитила поклонников яркими снимками из прошлого

20:15 11.09.2020 Фото: instagram.com
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У себя в Инстаграм 49-летняя звезда опубликовала коллаж с фотографиями своих самых известных ролей в кино.

Копия Алла: Кристина Орбакайте восхитила поклонников яркими снимками из прошлого
Российская актриса и певица восхитила яркими запоминающимися образами

Российская актриса и певица Кристина Орбакайте восхитила яркими запоминающимися образами

У себя в Инстаграм 49-летняя звезда опубликовала коллаж с фотографиями своих самых известных ролей в кино. Большинство поклонников любят Кристину как дочку Аллы Пугачевой и популярную певицу, но, как известно, с самого детства Орбакайте играет в кино и театре.

Артистка не стала посвящать свою жизнь одному из искусств, поэтому умело балансирует между кино, эстрадой и театром.

Фотографии Орбакайте опубликовала в честь дня кино. Напомним, что самой первой и прорывной для Кристины стала роль в фильме «Чучело». После него ее признали, как актрису.
Поклонникам очень понравилась ретроспектива. За 50 минут фото собрало более 9 тысяч лайков. В комментариях Кристине оставили массу комплиментов.

«Самая любимая Ваша роль в фильме "Чучело», «Очень люблю фильмы с вашим участием, вы прекрасная актриса», «Замечательные фильмы!!! Прекрасное исполнение. В детстве впечатлена была фильмом "Чучело". Кристина, спасибо Вам!», «Очень красивая!!! В "Чучело" восхитительно-обоятельно мила», «Этапы большого пути», «Как-будто это было вчера», «Кристина, 2 сверху и 5 снизу копия Алла Борисовна», - пишут пользователи сети.

Добавим, что на фото Кристина позировала в шляпе с перьями, в мехах, а также в современных костюмах.

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#денькино #деньроссийскогокино #кристинаорбакайте 🎞🎬

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Источник: politeka.net

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