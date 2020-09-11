Действенные заговоры от грабителей, пожара и на защиту собственности

Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, как наши предки защищали свои дома от пожаров и воров, чтобы никто и ничто не могло побеспокоить и причинить вред членам семьи.

Защитить свое жилье от посягательств и несчастных случаев помогут проверенные заговоры

Дом для человека — это не просто жилище, но и место силы, в котором восстанавливаются и чувствуют безопасность. Защитить свое жилье от посягательств и несчастных случаев помогут проверенные заговоры.

Во все времена люди использовали защитные заговоры, чтобы спастись от любых неприятностей и не стать жертвами недоброжелателей. Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, как наши предки защищали свои дома от пожаров и воров, чтобы никто и ничто не могло побеспокоить и причинить вред членам семьи.

Заговоры от грабителей и воров

Защититься от воров порой не помогают ни сейфы, ни замки, ни железные двери. Тем не менее защитить свое имущество от грабителей можно. Наши предки использовали простые и проверенные заговоры, благодаря которым надежно «запирали» свои дома от тех, кто замыслил недоброе.

1. Защитить двери и окна от проникновения воров и грабителей поможет заговор:

«Не замками, не собаками свой дом защищаю: крепким словом запираю. Не лает мой заговор да не кусает. Как окна и двери заговорю, так и дом свой сохраню. От воров, от грабителей, от недоброжелателей закрываю, пощады злопыхателям не знаю».

Читая заговор, обходят каждое окно и дверь, подметая подоконники и пороги старым веником. Его относят подальше от дома со словами:

«Кто на мой дом позарится, тот пусть восвояси отправляется».

2. Защититься от воров поможет и заговор на воду, которой мыли полы:

«Всю грязь из дома вымываю, напасти и порчи уничтожаю. Под порог выплесну, да не для блага чужого. Как вор к порогу попадет, так вода его и найдет. Не видать ему покоя, покуда разбойничать не перестанет, краденое не вернет, раскаиваться не станет».

Тех, кто попытается проникнуть в чужое жилище, будут преследовать неудачи и потери.

3. Еще один заговор поможет справиться с любым злом, которое захочет проникнуть в дом. Для этого рвут веточки рябины, полыни, можжевельника, осины и зверобоя. Их подвешивают в укромном месте над дверью, приговаривая:

«Дом мой — крепость моя. Кто ко мне на порог со злыми мыслями пожалует, тот сам от них и пострадает».

Заговоры от пожара в доме

Уберечь дом, квартиру, дачу и другое важное имущество от пожаров помогут проверенные заговоры. Их используют для того, чтобы сохранить в безопасности все то, что нажито.

1. Заговор на дом или квартиру читают во время фазы убывающей Луны. Для того чтобы жилище не пострадало, воду из-под крана (но лучше дождевую) наливают в отдельную емкость, кладут рядом кисть и проходят по дому, окропляя помещения, приговаривая:

«Луна убывает, пожары утихают. Дождь пройдет, огонь уйдет. Как водой все полью, так и имущество свое сберегу. Ни одна искра без моего ведома не зажжется, ни один пожар в дом не ворвется».

Остатки воды выплескивают за порог.

2. Оградить свое имущество от пожара поможет соль. Ее насыпают в отдельную емкость, кладут сверху листок бумаги, берут в руку горсточку соли и приговаривают:

«Солью беду отведу, дом огражу, огонь погашу».

Бумагу поджигают и тут же засыпают солью. После обряда ее можно вынести из дома к мусорке.

3. Заговор на любое имущество читают на закате, распахнув окна:

«Солнце на покой уходит, лучи не греют, не алеют. Так и пожар в доме моем не разгорится, беды не случится».

Заговоры на защиту собственности

Защитить свое имущество, каким бы оно ни было, можно благодаря проверенным и простым заговорам.

1. Для того чтобы с ценностями ничего не произошло, с утра их заговаривают:

«Все ценное сберегу, не отдам ни одному врагу. Как Солнце поднимется, так и любой вор в укрытие кинется. Ночь наступит, тьмой все укроет, ворам дорогу к моему имуществу закроет».

2. Чтобы с машиной или иными средствами передвижения ничего не приключилось, на каждый транспорт читают заговор:

«Без меня колеса не поедут, двери не откроются, воры с имуществом не скроются».

3. Уберечь дачные постройки можно с помощью следующего заговора:

«Пока меня нет, ни один тать не проникнет, моего не заберет, зла не причинит».

Уходя, у калитки и у порога оставляют по ржавому гвоздю, приговаривая:

«Кто на чужое позарится, тому жить-горевать, здоровья не видать».

Каждый из заговоров, направленных на защиту, читают без злого умысла, чтобы не накликать беды на себя и свою семью. Закрепить действие заговора можно с помощью молитвы-оберега «Семь крестов», чтобы сберечь все самое дорогое, что есть в жизни, и не попасть под влияние дурных людей.

Источник: dailyhoro.ru