Дочь Заворотнюк на фоне стресса решилась обрезать свои волосы

24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк поделилась новым фото

24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк поделилась новым фото. Читай, чтобы узнать больше.

Анна Стрюкова, дочь больной раком звезды «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, часто радует поклонников свежими снимками, под которыми пишет длинные посты со своими переживаниями или делится мыслями на различные темы. Однако на этот раз девушка решила обойтись без тем на философскую проблематику и просто опубликовала новый кадр в невероятно стильном образе. Соответствующее снимки появились на ее официальной страничке в Instagram.

На новом фото дочь Заворотнюк позирует в осеннем наряде на балконе, держа чашку кофе в руках. Ее волнистые волосы цвета солнечной ржи распущены и красиво уложены.

«Пью кофе и думаю «а может обрезать каре?» в @z_flat_salon меня отговорили а вы как думаете?», - поинтересовалась девушка в подписчиков.

«Я считаю, что у девушки должны быть длинные волосы Конечно, при вашей изящности, вам все пойдет, но будете очень жалеть», «Такая красивая », «Отращивай, они у тебя шикарные », «Аня, мне кажется, у Вас сейчас просто идеальная длина », «Не нужно каре вам очень идёт эта длина», «Ты будешь красоткой с любой прической», «Каре пойдёт тебе Анечка, но длинные лучше», «Будет очень хорошо с каре, иногда надо менять в жизни что-то», «Не нужно, волосы это наша интуиция, женственность и шарм», «У Вас очень красивые волосы», - прокомментировали пользователи Сети.

Источник: clutch.ua