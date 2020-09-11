Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным

Российская актриса под свежим снимком написала, что никогда нельзя терять свою «дикую женщину».

Актриса опровергает все разговоры и заявляет, что не является любовницей звезды «Мажор»

34-летняя российская актриса покорила фанатов нежным образом и рассказала о своих чувствах. Читай, чтобы узнать больше.

В начале июля актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце расторгла брак с актером Павлом Прилучным. Поклонники пары уверены, что причиной их расставания послужил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Сама актриса опровергает все разговоры и заявляет, что не является любовницей звезды «Мажор».

Отметим, после развода Прилучного с Муцениеце, звезда «Папиных дочек» некоторое время стала реже появляться в социальных сетях и почти ничего не публиковала. Поклонники стали подозревать, что актриса находится в глубокой депрессии. В частности, из-за того, что заставила мужчину уйти из семьи. Но не тут-то было, Карпович утверждает, что никакого отношения к разводу звездной пары не имеет. Последняя публикация Мирославы доказывает, что знаменитость наслаждается личной жизнью и посвящает свое свободное время другому человеку.

Российская актриса под свежим снимком написала, что никогда нельзя терять свою «дикую женщину». По мнению звезды «Папиных дочек», каждая девушка получает своего спутника, который должен направлять, давать советы и способствовать бурной жизни во внутреннем и внешнем мире.

«Когда женщина соприкасается с Первозданностью, это становится видимым, словно свечение изнутри. Теперь, независимо от обстоятельств, ее внешнюю и внутреннюю жизнь поддерживает этот первозданный учитель, первозданная мать, первозданный наставник», - загадочно написала Мирослава Карпович.

О ком конкретно идет речь – непонятно. Ее поклонники не стали искать ответы, чего не скажешь о комплиментах под нежным фото.

«Какое прекрасное фото какая нежность и лёгкость! И очень-очень красивая ты», «Хрупкая неземная красота», «Красотка », «Мирочка, ты супер », - комментируют пользователи Сети.

Источник: clutch.ua