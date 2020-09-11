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Красота / Общество

"Богиня Вселенной": Вера Брежнева засветила смелое декольте в колье из "Титаника" и показала нескончаемые ноги

18:40 11.09.2020 Фото: instagram.com
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«Роскошь роскошная», «Вера вы такая прекрасная», «Ого-го , шикарно», - отметили пользователи Сети.

Богиня Вселенной: Вера Брежнева засветила смелое декольте в колье из Титаника и показала нескончаемые ноги
Стильный «лук» позволил супруге Меладзе продемонстрировать пышную грудь и стройные ноги

Вера Брежнева опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Певица и актриса Вера Брежнева – мама двоих дочерей: 19-летней Сони и 11-летней Сары. Старшая наследница живет и учится в Америке, она часто приезжает к своей звездной маме. В интервью она признавалась, что мечтает об актерской карьере. 38-летняя «экс-виагрянка» активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так,  5-го сентября, она поделилась новым эффектным снимком.

Звезда позировала в пышном коротком платье из кусочков ткани, сделанных в форме денежных купюр и босоножках. Стильный «лук» позволил супруге Меладзе продемонстрировать пышную грудь и стройные ноги. Волосы певицы аккуратно собраны, сделан макияж в естественных тонах, дополнили образ аксессуары – диадема и синее колье в форме сердца. Поклонники отметили, что украшение, как в знаменитом фильме «Титаник».

«У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как «то самое» в Титанике...», - подписала фото Вера Брежнева.

Подписчики пришли в восторг от нового образа любимой артистки.

«Вера, я не могу насмотреться!!!!! И кайфую, кайфую, кайфую», «Вы как всегда прекрасна, Вера Викторовна», «Королева Ожерелье Но не в деньгах счастье », «богиня Вселенной», «ак всегда превосходна!», «Роскошь роскошная», «Вера вы такая прекрасная», «Ого-го , шикарно», - отметили пользователи Сети.

Более того, Вера Брежнева пять лет счастливоа в браке с Константином Меладзе. В Сети не первый год ходят слухи о разводе любимой пары, однако супруги опревергают это информацию.

Источник: clutch.ua

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