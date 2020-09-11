Удар по метеозависимым буря нанесет в конце сентября 2020. Прогнозируется мощнейшая магнитная буря

За сутки до наступления магнитного возмущения, доктора советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. В частности, Аспирин (по одной таблетке за сутки). Он сможет немного облегчить болезненные симптомы и снизит риск тромбов.

Зная, когда в сентябре 2020 года начнутся магнитные бури, можно защититься от них

Зная, когда в сентябре 2020 года начнутся магнитные бури, можно защититься от них. В этом поможет здоровый рацион питания, умеренная физическая активность, водные процедуры. Не стоит забывать и о фиточаях.

Когда начнутся магнитные бури в сентябре

Во Вселенной всё взаимосвязано. Солнце интенсивно влияет на планеты своей системы, иногда становясь причиной страшных катаклизмов. Вспышки на его поверхности могут привести к возмущению электромагнитного поля Земли. Давно замечено, что такие магнитные колебания могут влиять на навигацию, связь, а также на поведение и самочувствие живых существ.

Особенно чувствительны к последствиям солнечных вспышек люди с метеозависимостью, а также те, кто имеет всевозможные хронические заболевания.

На данный момент активность светила несколько снизилась, поэтому магнитные штормы не такие интенсивные. Начало и продолжительность колебаний магнитного поля планеты вполне можно прогнозировать. Через три, максимум четыре дня, после вспышек на Солнце, земляне испытывают на себе влияние возмущенного электромагнитного поля.

Первый день сентябрьских колебаний магнитного поля придётся на 6 число. Интенсивность его будет незначительной.

В конце месяца, 29 и 30 сентября, люди ощутят более сильное влияние солнечных вспышек.

Медики рекомендуют в эти дни не садиться за руль автомобиля, а также постараться избегать нервного и физического перенапряжения.

Как влияет электромагнитный шторм на человека

Наиболее подвержены воздействию возмущенного магнитного поля планеты:

больные сердечно-сосудистыми заболеваниями;



лица с психическими расстройствами;пожилые люди;беременные женщины;метеочувствительные люди;лица, имеющие хронические заболевания;женщины в климактерическом периоде.

В опасные дни у них, да и у совершенно здоровых людей, могут возникнуть: бессонница, одышка, тахикардия, головные боли, сердечные боли, перепады настроения, упадок сил, тревожность, ломота в суставах, отсутствие аппетита.

Врачи рекомендуют в неблагоприятные дни магнитных бурь снизить интенсивность физических упражнений, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещение, принимать душ (лучше контрастный).

Также, за сутки до наступления магнитного возмущения, доктора советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. В частности, Аспирин (по одной таблетке за сутки). Он сможет немного облегчить болезненные симптомы и снизит риск тромбов.

Какие действия помогут пережить неблагоприятные дни

В дни магнитных бурь следует пересмотреть рацион питания. Нужно вовремя отказаться от тяжёлой, вредной пищи:

жирного;

жареного;

фастфуда;

полуфабрикатов;

соленой и острой пищи;



консервов;копчёностей.

Побольше нужно включать в меню овощей и фруктов, зелени, ягод. Особенно продукты, в которых много магния (морская капуста, шпинат, овсянка), а также калия (бананы, сухофрукты). Отлично подойдут сезонные фрукты и овощи.

Вода, принимаемая внутрь поможет улучшить самочувствие и легче пережить магнитную бурю. Она обязательно должна быть чистой, без вредных примесей. Здоровый человек должен выпивать в сутки не менее 2-2,5 литров воды.

Не следует планировать важные дела на дни геомагнитных возмущений. В такие дни усиливается раздражительность, тяжело сконцентрироваться, наваливается усталость.

Людям с хроническими заболеваниями, в такие дни, нужно носить с собой таблетки, которые им прописаны. Возможно, доктор даже посоветует немного увеличить в неблагоприятные дни дозу принимаемых препаратов.

Как ослабить воздействие магнитной бури

Очень хорошо для нервной системы, а также для поддержки сердца и сосудов, в дни магнитных бурь принимать настойку:

пустырника;

пиона;

валерьянового корня;

боярышника.

Доза приёма – терапевтическая.

Благотворно влияют на организм чаи и отвары из лекарственных трав: мяты, ромашки, мелиссы, шалфея.

Сигареты и алкоголь в эти дни следует, по возможности, минимизировать. Также, нужно уменьшить количество выпиваемого кофе и энергетических напитков.

Многие люди испытали на себе бодрящее воздействие особого состава, который дает организму силу пережить магнитные бури. Делают его из орехов и сухофруктов, с добавлением мёда. Орехи (грецкие, кешью, миндаль, фундук или другие) измельчают на мясорубке с сухофруктами (курагой, изюмом, черносливом), затем добавляют к ним сок лимона и мед. Принимают чудодейственный состав по столовой ложке в день.

Источник: rsute.ru