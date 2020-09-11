11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Удар по метеозависимым буря нанесет в конце сентября 2020. Прогнозируется мощнейшая магнитная буря

08:34 11.09.2020 Фото: pikist.com
0

За сутки до наступления магнитного возмущения, доктора советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. В частности, Аспирин (по одной таблетке за сутки). Он сможет немного облегчить болезненные симптомы и снизит риск тромбов.

Удар по метеозависимым буря нанесет в конце сентября 2020. Прогнозируется мощнейшая магнитная буря
Зная, когда в сентябре 2020 года начнутся магнитные бури, можно защититься от них

Зная, когда в сентябре 2020 года начнутся магнитные бури, можно защититься от них. В этом поможет здоровый рацион питания, умеренная физическая активность, водные процедуры. Не стоит забывать и о фиточаях.
Когда начнутся магнитные бури в сентябре

Во Вселенной всё взаимосвязано. Солнце интенсивно влияет на планеты своей системы, иногда становясь причиной страшных катаклизмов. Вспышки на его поверхности могут привести к возмущению электромагнитного поля Земли. Давно замечено, что такие магнитные колебания могут влиять на навигацию, связь, а также на поведение и самочувствие живых существ.

Особенно чувствительны к последствиям солнечных вспышек люди с метеозависимостью, а также те, кто имеет всевозможные хронические заболевания.

На данный момент активность светила несколько снизилась, поэтому магнитные штормы не такие интенсивные. Начало и продолжительность колебаний магнитного поля планеты вполне можно прогнозировать. Через три, максимум четыре дня, после вспышек на Солнце, земляне испытывают на себе влияние возмущенного электромагнитного поля.

Первый день сентябрьских колебаний магнитного поля придётся на 6 число. Интенсивность его будет незначительной.

В конце месяца, 29 и 30 сентября, люди ощутят более сильное влияние солнечных вспышек.

Медики рекомендуют в эти дни не садиться за руль автомобиля, а также постараться избегать нервного и физического перенапряжения.

Как влияет электромагнитный шторм на человека

Наиболее подвержены воздействию возмущенного магнитного поля планеты:

больные сердечно-сосудистыми заболеваниями;

лица с психическими расстройствами;
пожилые люди;
беременные женщины;
метеочувствительные люди;
лица, имеющие хронические заболевания;
женщины в климактерическом периоде.

В опасные дни у них, да и у совершенно здоровых людей, могут возникнуть: бессонница, одышка, тахикардия, головные боли, сердечные боли, перепады настроения, упадок сил, тревожность, ломота в суставах, отсутствие аппетита.

Врачи рекомендуют в неблагоприятные дни магнитных бурь снизить интенсивность физических упражнений, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещение, принимать душ (лучше контрастный).

Также, за сутки до наступления магнитного возмущения, доктора советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. В частности, Аспирин (по одной таблетке за сутки). Он сможет немного облегчить болезненные симптомы и снизит риск тромбов.

Какие действия помогут пережить неблагоприятные дни

В дни магнитных бурь следует пересмотреть рацион питания. Нужно вовремя отказаться от тяжёлой, вредной пищи:

жирного;
жареного;
фастфуда;
полуфабрикатов;
соленой и острой пищи;

консервов;
копчёностей.

Побольше нужно включать в меню овощей и фруктов, зелени, ягод. Особенно продукты, в которых много магния (морская капуста, шпинат, овсянка), а также калия (бананы, сухофрукты). Отлично подойдут сезонные фрукты и овощи.

Вода, принимаемая внутрь поможет улучшить самочувствие и легче пережить магнитную бурю. Она обязательно должна быть чистой, без вредных примесей. Здоровый человек должен выпивать в сутки не менее 2-2,5 литров воды.

Не следует планировать важные дела на дни геомагнитных возмущений. В такие дни усиливается раздражительность, тяжело сконцентрироваться, наваливается усталость.

Людям с хроническими заболеваниями, в такие дни, нужно носить с собой таблетки, которые им прописаны. Возможно, доктор даже посоветует немного увеличить в неблагоприятные дни дозу принимаемых препаратов.

Как ослабить воздействие магнитной бури

Очень хорошо для нервной системы, а также для поддержки сердца и сосудов, в дни магнитных бурь принимать настойку:

пустырника;
пиона;
валерьянового корня;
боярышника.

Доза приёма – терапевтическая.

Благотворно влияют на организм чаи и отвары из лекарственных трав: мяты, ромашки, мелиссы, шалфея.

Сигареты и алкоголь в эти дни следует, по возможности, минимизировать. Также, нужно уменьшить количество выпиваемого кофе и энергетических напитков.

Многие люди испытали на себе бодрящее воздействие особого состава, который дает организму силу пережить магнитные бури. Делают его из орехов и сухофруктов, с добавлением мёда. Орехи (грецкие, кешью, миндаль, фундук или другие) измельчают на мясорубке с сухофруктами (курагой, изюмом, черносливом), затем добавляют к ним сок лимона и мед. Принимают чудодейственный состав по столовой ложке в день.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы подвержены влиянию магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

11 сентября 2020 года : статистические данные даты, китайский гороскоп и астрологическое описание знака Девы
09:07 11-09-2020
11 сентября 2020 года : статистические данные даты, китайский гороскоп и астрологическое описание знака Девы
Ирина Мануйлова открыла уличную фотовыставку, посвящённую академику Михаилу Лаврентьеву
09:00 11-09-2020
Ирина Мануйлова открыла уличную фотовыставку, посвящённую академику Михаилу Лаврентьеву
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 3
08:56 11-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
08:52 11-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
08:50 11-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Почему нельзя пользоваться ножом на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020 года
08:49 11-09-2020
Почему нельзя пользоваться ножом на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020 года
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
08:49 11-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
ИП Судобина: 3 главных характеристики хороших стеклопакетов
08:47 11-09-2020
ИП Судобина: 3 главных характеристики хороших стеклопакетов
Когда закроют ТРК из-за всплеска COVID-19 осенью 2020. Названы условия
08:45 11-09-2020
Когда закроют ТРК из-за всплеска COVID-19 осенью 2020. Названы условия
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
08:45 11-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки