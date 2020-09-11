11 сентября – праздник Усекновение Главы Иоанна Предтечи: Что категорически нельзя делать в день святого пророка

В этот день ничего не варили. Грехом считалось в руки брать нож и что бы то ни было резать. Строгий запрет существовал на веселье, особенно на песни и пляски, потому что именно пением и плясками дочь Иродиады выпросила голову пророка.

В Старинных сказаниях Иоанн Предтеча почитается как целитель головной боли

11 сентября Православная церковь вспоминает трагическое событие – Усекновение Честной Главы Иоанна Предтечи. На Руси этот праздник известен под названием Ивана Постного или Головосека. Стоит отметить, что ни одного святого наши предки не почитали так строго постом, как Иоанна Крестителя, а день его мученической кончины проводили в строгом воздержании и молитвах.

В Старинных сказаниях Иоанн Предтеча почитается как целитель головной боли. С этой целью есть даже особая молитва святому. Известно, что молитвенное обращение к Пророку Иоанну помогает не только от головной боли, но и исцеляет даже от тяжелых болезней головы. Кроме того, молитвы к святому помогают покаяться, изменить образ мыслей и осмыслить свою жизнь.

Усекновение Главы Иоанна Предтечи: история праздника

Злодеяние, совершенное над пророком Иоанном, потрясло сердца христиан. За то, что пророк обличал царя Ирода Антипа в беззаконии – сожительстве с Иродиадой, бывшей женой родного брата царя, Ирод заключил его в тюрьму. Простой народ любил Иоанна Крестителя и считал его великим пророком, поэтому Ирод, несмотря на просьбы Иродиады, не стал его убивать.

В честь дня рождения Ирода был устроен пир, на котором Саломея, дочь Иродиады, настолько очаровала именинника своим танцем, что он пообещал выполнить любое её желание. По наущению матери Саломея попросила принести ей на блюде голову пророка. Ирод был сильно опечален такой просьбой, но не сдержать своего обещания он не мог. В темницу был послан страж, который отсек голову Иоанн, а Саломея на блюде принесла её матери. Иродиада надругалась над отсеченной головой и бросила её в грязное место. Тело Иоанна Крестителя погребли его ученики в самарянском городе Севастия.

Считается, что пророк пострадал за истину как добрый воин Небесного Отечество, по этой причине в православных храмах в день его памяти совершается поминовение воинов, погибших, защищая Родину. Установили такое поминовение в 1769 году во время войны России с Польшей.

Усекновение Главы Иоанна Предтечи: традиции и обычаи празднования

На Руси последняя страница жизни Иоанна Крестителя была хорошо известна, горячо переживалась народом и породила множество апокрифических пересказов. Имена Саломеи и Иродиады стали нарицательными обозначениями женской хитрости и коварства. Не случайно 12 лихорадок называли Иродиадами или дочерями Ирода.

День, когда церковь вспоминает смерть пророка через усекновение главы, отмечался строгим постом. Пост этот имел свои особенности: в пищу нельзя было употреблять яблоки, картофель, лук, капусту ягоды, арбузы, орехи и другие продукты, имеющие круглую форму или хотя бы отдаленно напоминающие голову.

В этот день ничего не варили. Грехом считалось в руки брать нож и что бы то ни было резать. Строгий запрет существовал на веселье, особенно на песни и пляски, потому что именно пением и плясками дочь Иродиады выпросила голову пророка.

Верили, что если в этот день разрезать кочан капусты, то из него непременно потечет кровь, а если человек 11 сентября съесть что-либо круглое, то весь год у него будет болеть голова.

Народные названия дня – «Иван постны», «полетний», «полетовщик» ‒ отражают не только необходимость соблюдать пост, но и окончания лета и наступления осени. Последнее вылилось в распространенных приметах и присловьях:

Иван постный пришел, лето красное увел.

С постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана.

Иван Предтечи гонит птиц за море далече.

Иван постный – осени отец крестный.

Примечали, что:

если к этому времени журавли полетели на юг, то зима будет ранней;

скворцы не улетают в теплые края – к сухой осени;



темными вечерами тянутся стаи грачей – к хорошей погоде.

С этого дня начинали убирать репу. Крестьяне справляли своеобразный «репной праздник». Помня о том, что день постный, они ничего не пили, не пели песен и не танцевали, но накрывали столы и угощали нищих.

К этому времени старались убрать коноплю: Если до Ивана постного не выберешь коноплю, то весь пост просидишь без масла. Стоит напомнить, что до середины XIX века на Руси не знали подсолнечника и растительное масло получали из семян конопли и льна. Его использовали в обычные и праздничные дни, а особенно много в период Великого поста.

На Ивана постного собирали коренья, веря, что они в этот день обладают особыми целебными свойствами. Ещё верили, что 11 сентября активизируется нечистая сила, по селениям могут ходить колдовки и что-то выпрашивать у жителей. Давать им ничего нельзя, иначе накличешь на свой дом беду. Чтобы колдовка не смогла войти в избу в дверь затыкали иголку, а ещё у ворот или под порогом зарывали мак с семенами.

Источник: vsyamagik.ru