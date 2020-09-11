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Redmi Note 8 Pro стал мощнейшим смартфон из недорогих

16:54 11.09.2020 Фото: Xiaomi
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Серебро и бронза достались смартфонам Redmi 9 и Redmi K30 5G, четвертое место в рейтинге мощнейших смартфонов среди недорогих занял Honor 9X, пятое - Redmi K30i 5G.

Redmi Note 8 Pro стал мощнейшим смартфон из недорогих
Практически все места в десятке лучших заняли аппараты Redmi

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили новый рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов. Практически все места в десятке лучших заняли аппараты Redmi, а на первой позиции оказалась модель Redmi Note 8 Pro с показателем производительности 258600 баллов.

Серебро и бронза достались смартфонам Redmi 9 и Redmi K30 5G, четвертое место в рейтинге мощнейших смартфонов среди недорогих занял Honor 9X, пятое - Redmi K30i 5G.

В десятку наиболее производительных бюджетных устройств также вошли Redmi 10X 5G, Honor Play 4T Pro, Redmi K30 и Vivo Y5s.

Источник: rg.ru

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